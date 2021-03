"Jeden wpadł, kiedy próbował przenieść do mieszkania kokainę, drugi, gdy samochodem przewoził narkotyki"

Jak podaje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, akcję przeprowadzili policjanci wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw na terenie Pragi Południe. - 23-latek wpadł w momencie, kiedy próbował przenieść do swojego mieszkania półtora kilograma kokainy. Został zatrzymany na klatce schodowej jednego z bloków. Drugi z mężczyzn, 54-latek, wpadł w ręce funkcjonariuszy, kiedy samochodem przewoził narkotyki. Policjanci zabezpieczyli pięć półkilogramowych paczek z zawartością - jak się okazało po badaniach laboratoryjnych - heroiny - informuje Adamus.

Kolejne narkotyki i składniki do produkcji

Ale to nie wszystkie narkotyki, które znaleźli policjanci przy podejrzanych. - Podczas przeszukań miejsc zamieszkania obu zatrzymanych policjanci zabezpieczyli prawie 180 gramów marihuany, prekursory do produkcji środków psychotropowych oraz ponad kilogram substancji służącej do mieszania z heroiną, co powoduje zwiększenie jej objętości - wylicza Adamus.