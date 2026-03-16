Praga Południe

Dwa skradzione auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka

Na przestrzeni czterech dni policjanci odnaleźli dwie Toyoty Rav4. Oba pojazdy pochodzą z kradzieży i były poszukiwane przez komendy w Katowicach i Elblągu. Auta zostały zalegalizowane na podstawie sfałszowanych hiszpańskich dokumentów.

Policjanci z grupy operacyjnej "Kobra" wpadli na trop, który doprowadził ich wprost do skradzionych samochodów. Chodziło o dwie Toyoty Rav4. Jedna z nich była poszukiwana przez katowicką policję od stycznia 2025 roku, druga zaś zarejestrowana przez komendę w Elblągu pod koniec marca 2025 roku.

Policja odzyskała dwa auta

"Policjanci ustalili kto najprawdopodobniej użytkuje pierwszą Toyotę Rav4, która została skradziona, a potem na podstawie sfałszowanych hiszpańskich dokumentów zalegalizowana w Polsce" - wyjaśniła podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

"Po podjętej obserwacji zatrzymali do kontroli Toyotę. Bardzo szybko okazało się, że posiadane informacje się potwierdzają. Auto posiada wyraźne ślady ingerencji w pola numeryczne i jest to samochód skradziony i poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Katowicach" - dodała policjantka.

Wskazała, że w tym też samochodzie policjanci znaleźli kluczyk do innej Toyoty - tej poszukiwanej przez elbląskich funkcjonariuszy.

"Obie Toyoty zostały zabezpieczone, a policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową kontynuują ustalenia i wyjaśniają dokładne okoliczności zalegalizowania pojazdów. Odzyskane samochody powrócą do właścicieli" - podsumowała podinsp. Węgrzyniak.

Toyoty popularne wśród złodziei

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, z danych Komendy Stołecznej Policji wynika, że w 2025 roku ze stołecznych ulic skradziono 1324 samochody. Złodzieje szczególnie upodobali sobie Toyoty. W niektórych dzielnicach stanowią one ponad 70 procent wszystkich skradzionych aut.

Popularność Toyot wśród złodziei wynika przede wszystkim z dostępności. W samym 2024 roku zarejestrowano w kraju ponad 111 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych tej marki. Kupowane masowo auta japońskiego giganta tworzą popyt na części zamienne.

