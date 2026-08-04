Praga Południe Dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić? Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

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Ratusz w drodze na stadion zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Przy PGE Narodowym jest stacja metra linii M2 - Stadion Narodowy. Obok, na stacji PKP Warszawa Stadion, zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Z powodu remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncerty nie można dojechać z centrum tramwajami. W zamian kursują autobusy linii Z-9.

Zamknięta Saska Kępa

We wtorek i środę, od godziny 17 do 20, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy nie wjadą w obszary wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Przed koncertami policja może zdecydować również o zamknięciu ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego. Wówczas autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Zamknięta może zostać również Sokola, Zamoście i Zamoyskiego. Wtedy autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką. Autobusy linii E-1 i Z21 przez Most Świętokrzyski pojadą do Centrum Nauki Kopernik.

Powrót z koncertów

Po obu koncertach będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej;

509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy;

517 z Nowego Światu przy Rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch;

Z-9 z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza - w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów linii:

7 – z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska. Tramwaje przejadą obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum; 76 – z pętli w Alei Zielenieckiej w kierunku centrum pojadą: Targową, Aleją "Solidarności", Marszałkowską do Placu Unii Lubelskiej i dalej Rakowiecką i Wołoską do zajezdni Mokotów.

Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej.

Most Poniatowskiego i Świętokrzyski dla pieszych

Jeżeli po koncertach dużo osób będzie chciało przejść mostami, to około godziny 23 policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i wiadukt - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a, Most Świętokrzyski oraz Aleję Zieleniecką.

Wtedy autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim. Z kolei linii: 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej. Autobusy linii 118 i 127 do pętli na Powiślu dojadą przez Dobrą, a 162, N16 i N64 będą kursowały przez Most Śląsko-Dąbrowski.

Remont mostu i objazdy

Tramwaje jeżdżą objazdami wprowadzanymi na czas remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. 7 kursują z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. 9 dojeżdżają z pętli P+R Aleja Krakowska tylko do przystanku Muzeum Narodowe. 22 i 24 nie jadą na Pragę – kończą trasy na Placu Starynkiewicza.

Uruchomiona jest linia 76 na trasie Miasteczko Wilanów - Wiatraczna: z Placu Bankowego jedzie Trasą W-Z, Targową, Zamoyskiego i Grochowską.