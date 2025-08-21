Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył

Autobus przytrzasnął kobiecie drzwiami rękę podczas gdy wysiadała (archiwum) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę około 14.40 na przystanku autobusowym Al. Zieleniecka 03 przy ulicy Zamoyskiego.

- Przybyli na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że czterolatka wraz ze swoją 25-letnią ciocią wysiadały z autobusu, gdy drzwi zamknęły się i przytrzasnęły dziewczynce nogę. Kierowca autobusu ruszył, nie widząc tego zdarzenia. Zaalarmowany przez pasażerów zatrzymał pojazd po przejechaniu około półtora metra - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Podejrzenie złamania nogi

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jak podaje mł. asp. Gontarek, dziewczynka została przewieziona do szpitala z podejrzeniem złamania nogi.

- Kierowca oraz opiekunka dziewczynki zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi - mówi policjant. Jak dodaje, policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

O to, co wydarzyło się na przystanku, zapytaliśmy także Miejskie Zakłady Autobusowe. Rzecznik spółki Adam Stawicki przekazał naszej redakcji, że dziecko wysiadało z autobusu po nadanym sygnale o zamykaniu się drzwi. - Kierowca natychmiast zatrzymał autobus - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD