Dane mieszkańców z notatników straży miejskiej na śmietniku. "Trwa procedura wyjaśniająca"

Na jednym ze śmietników na Pradze Południe dozorca znalazł służbowe notatniki straży miejskiej. Znajdowały się w nich dane mieszkańców. - Do zdarzenia doszło na zamkniętym na klucz śmietniku i nie było żadnych śladów, że ktoś mógł te notatniki przeglądać i posiąść te dane - uspokaja straż miejska.

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal prawo.pl, który podał też, że naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłosiła sama inspektor ochrony danych osobowych ze straży miejskiej.

Jerzy Jabraszko z referatu prasowego formacji potwierdził tvnwarszawa.pl, że faktycznie doszło do takiego zdarzenia. - Notatniki zostały znalezione 17 lipca na śmietniku w okolicy ulicy Garwolińskiej na Pradze Południe. Nie leżały tam długo, maksymalnie kilka godzin. Zostały one szybko zauważone przez dozorcę z pobliskiej kamienicy, który zgłosił do nas sprawę i strażnicy zabezpieczyli notatniki. Obecnie trwa procedura wyjaśniająca zdarzenie - poinformował Jabraszko.