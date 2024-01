Czeszka zgubiła się na Pradze, pomogli jej strażnicy miejscy

Odwieźli ją na pociąg i dołożyli się do biletu

"Strażnicy skontaktowali się z jej ambasadą. Rozmawiając z kobietą, pracownik ambasady ustalił, że kobieta przyjechała do polskiej stolicy z miasta Náchod i zgubiła się na Pradze-Południe. Funkcjonariusze sprawdzili, że kobieta może do domu wrócić pociągiem z Dworca Zachodniego i tam ją odwieźli. Gdy podeszli do kasy, by pomóc kupić jej bilet, okazało się, że Czeszka ma za mało pieniędzy. Funkcjonariusze dołożyli więc ze swoich, a do biletu dorzucili butelkę wody na drogę" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.