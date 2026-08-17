Dym nad Gocławkiem. Pożar poddasza kamienicy
Strażacy interweniują przy ulicy Stoczkowskiej.
- To pożar poddasza kamienicy. Wydobywa się dym, widać też ogień. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych - przekazał mł. bryg. Przemysław Girgiel z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej.
Mieszkańcy ewakuowani
Na miejsce pojechali Klemens Leczkowski i Mateusz Mżyk, reporterzy tvnwarszawa.pl. - Widać siwy dym, wydobywający się z kamienicy. Strażacy gaszą pożar z podnośnika, wchodzili też do środka - przekazał Leczkowski.
- Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Kilkadziesiąt osób obserwuje działania strażaków z ulicy - opisał Mżyk.
Na miejscu są też karetki i policja. Są utrudnienia w ruchu po lokalnej ulicy. - Ulica Stoczkowska jest całkowicie zablokowana. Wozy strażackie stoją na wysokości kamienicy - dodał Leczkowski.