Dym nad Gocławkiem. Pożar poddasza kamienicy

Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Strażacy interweniują przy ulicy Stoczkowskiej.

- To pożar poddasza kamienicy. Wydobywa się dym, widać też ogień. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych - przekazał mł. bryg. Przemysław Girgiel z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej.

Strażacy gaszą pożar z podnośnika Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy ewakuowani

Na miejsce pojechali Klemens Leczkowski i Mateusz Mżyk, reporterzy tvnwarszawa.pl. - Widać siwy dym, wydobywający się z kamienicy. Strażacy gaszą pożar z podnośnika, wchodzili też do środka - przekazał Leczkowski.

- Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Kilkadziesiąt osób obserwuje działania strażaków z ulicy - opisał Mżyk.

Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu są też karetki i policja. Są utrudnienia w ruchu po lokalnej ulicy. - Ulica Stoczkowska jest całkowicie zablokowana. Wozy strażackie stoją na wysokości kamienicy - dodał Leczkowski.