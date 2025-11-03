Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Jechał pijany. Namierzyła go załoga śmigłowca. "Fantastyczna robota"

Policjanci stołecznej drogówki zatrzymali po pościgu pijanego kierowcę. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki relacji świadka oraz interwencji załogi policyjnego śmigłowca, który 1 listopada patrolował ulice w ramach akcji "Znicz". Okazało się, że 39-latek nie miał prawa jazdy, a jego auto ubezpieczenia i aktualnych badań.

Zgłoszenie w sprawie nietrzeźwego kierowcy wpłynęło do stołecznej policji w sobotę po południu. Informację przekazał przypadkowy mężczyzna, który zauważył peugeota przy ulicy Kramarskiej. Miał tam oczekiwać na patrol drogówki i obserwować kierującego.

"W pewnym momencie kierujący peugeotem z impetem odjechał z miejsca w kierunku ulicy Żołnierskiej. Mężczyzna, który zgłosił interwencję, ruszył za nim i powiadomił o tym policyjnego koordynatora. Do akcji włączyła się również załoga śmigłowca z Zarządu Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, na którego pokładzie znajdował się także funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji" - czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Załoga śmigłowca poprosiła zgłaszającego, żeby włączył światła awaryjne. Dzięki temu, był lepiej widoczny z powietrza i przy okazji ostrzegał innych kierowców o potencjalnym niebezpieczeństwie.

"Uważamy, jesteśmy za Tobą"

Policja udostępniła film z interwencji, nagrany na pokładzie śmigłowca. Możemy dzięki niemu zobaczyć i posłuchać, jak przebiegało koordynowanie akcji i namierzanie nietrzeźwego kierującego.

- Niech zgłaszający jedzie cały czas na awaryjnych. Ja go obserwuję - instruuje uczestników akcji policjant ze śmigłowca. Dalej funkcjonariusze przekazują sobie, dokąd jedzie kierowca peugeota. - Dobra, jest nasza załoga - melduje ten z drogówki. Potem dodaje, że kierujący został zatrzymany: - W porządku. Już go mam skutego.

- Ja mogę stąd odlatywać, macie gościa zabezpieczonego. Dziękuję za współpracę, fantastyczna robota - podsumowuje akcję członek załogi śmigłowca.

Prawie dwa promile alkoholu

Do zatrzymania 39-latka doszło w alei Wieniawy-Długoszewskiego.

"Mężczyzna w organizmie miał prawie dwa promile alkoholu, kierował bez uprawnień, a jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia i aktualnego przeglądu technicznego. Peugeot został odholowany na policyjny parking" - podaje policja.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. W niedzielę policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przedstawili mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie
Okolice
Betonowe belki na drodze
Przewróciła się ciężarówka. Ogromne betonowe belki blokowały ważną trasę
Okolice
Wypadek w Pruszkowie
Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci
Okolice
pc

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

