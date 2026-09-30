Szybciej autobusem w Alei Zielenieckiej

Propozycja dużych zmian w karaniu za jazdę buspasem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZDM

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"Miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg wdraża buspas w Al. Zielenieckiej. Oznakowanie poziome jest już gotowe. Wieczorem ustawione zostaną odpowiednie znaki pionowe" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

W Warszawie jest obecnie około 85 kilometrów wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. Na niektórych fragmentach autobusy poruszają się wspólnym torowiskiem tramwajowo-autobusowym - tak jest w Alei Solidarności, na ulicy 11 Listopada czy na Dolnym Mokotowie w ciągu ulic Belwederskiej i Sobieskiego.

Buspas w Alei Zielenieckiej Źródło zdjęcia: ZDM

Kto może korzystać z buspasów?

Z buspasów, oprócz pojazdów komunikacji miejskiej, mogą korzystać również pojazdy Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych, taksówki, karetki oraz motocykle (ale tylko na tych specjalnie oznaczonych buspasach, choć docelowo będzie to dotyczyło wszystkich).

Ponad połowa buspasów obowiązuje całodobowo przez cały tydzień. Pozostałe funkcjonują zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego w dni robocze.