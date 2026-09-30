Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Szybciej autobusem w Alei Zielenieckiej

|
Buspas w Alei Zielenieckiej
Propozycja dużych zmian w karaniu za jazdę buspasem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZDM
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Od najbliższego czwartku uruchomiony zostanie buspas w Alei Zielenieckiej. To około 850-metrowy odcinek od Ronda Waszyngtona do Teatru Powszechnego. Oznakowane poziome jest już gotowe.

"Miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg wdraża buspas w Al. Zielenieckiej. Oznakowanie poziome jest już gotowe. Wieczorem ustawione zostaną odpowiednie znaki pionowe" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

W Warszawie jest obecnie około 85 kilometrów wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. Na niektórych fragmentach autobusy poruszają się wspólnym torowiskiem tramwajowo-autobusowym - tak jest w Alei Solidarności, na ulicy 11 Listopada czy na Dolnym Mokotowie w ciągu ulic Belwederskiej i Sobieskiego.

Buspas w Alei Zielenieckiej
Buspas w Alei Zielenieckiej
Źródło zdjęcia: ZDM

Kto może korzystać z buspasów?

Z buspasów, oprócz pojazdów komunikacji miejskiej, mogą korzystać również pojazdy Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych, taksówki, karetki oraz motocykle (ale tylko na tych specjalnie oznaczonych buspasach, choć docelowo będzie to dotyczyło wszystkich).

Ponad połowa buspasów obowiązuje całodobowo przez cały tydzień. Pozostałe funkcjonują zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego w dni robocze.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Komunikacja Miejska
Czytaj także:
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
METEO
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Odwołane i opóźnione pociągi. Naprawili uszkodzony światłowód
Okolice
Na spacerze znaleźli dłoń. Ustalenia prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Na spacerze znaleźli dłoń mężczyzny. Śledczy wiedzą, kim był
Okolice
Nocne frezowanie na trasie S8 w kierunku Białegostoku (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
Żoliborz
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
Mokotów
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Sądowy zakaz go nie powstrzymał. Kierowca Corvetty zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa"
62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych
Śródmieście
Miłosne igraszki w Alejach Jerozolimskich
Seks na oczach przechodniów. Bulwersujące sceny w centrum Warszawy
Śródmieście
Kampinoski Park Narodowy
Strzał w auto, potem pościg przez Kampinos. Prokuratura bada interwencję strażników
Okolice
Fragmenty Dworca Gdańskiego wpisane do rejestru zabytków
Dworzec Gdański bez ochrony konserwatora. Do rejestru trafiły tylko dwa fragmenty elewacji
Śródmieście
Arkadiusz Milik
Arkadiusz Milik wyprzedzał na pasach tuż przed radiowozem i nie dostał mandatu
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i zakaz prowadzenia, uderzył w latarnię. Nie żyje pasażer
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło koło Lipska na Mazowszu
Zginęli ojciec i córka. Wyrok w sprawie kierowcy, który wjechał w trzyosobową rodzinę
Okolice
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Warszawa miała być "krótkim przystankiem". Uwięzili Słowaczkę w hotelu
Wawer
Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu
Groził, że wysadzi blok, usłyszał zarzut
Okolice
Mecz Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Będą zmiany w ruchu (zdjęcie ilustracyjne)
Mecz Polska-Rumunia na Narodowym. Będą zmiany w ruchu
Praga Południe
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalił samochód, był poszukiwany
Praga Południe
Przekroczył prędkość i zignorował sygnał do zatrzymania
Przekroczył prędkość i zignorował policję. Prawie 6 tysięcy złotych mandatu
Okolice
Dziki w Warszawie
Blokada protestujących uniemożliwiła pomoc rannemu łosiowi
Wawer
Potrącenie pieszego na Pradze
Śmiertelne potrącenie pieszego na Pradze
Praga Północ
Metro Warszawskie, pociąg metra, metro, utrudnienia w metrze (zdj. ilustracyjne)
Pasażer metra miał atak epilepsji
Śródmieście
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
Pustka nad stacją metra będzie mieć nową funkcję
Dariusz Gałązka
Przekazanie obrazu "Zima — Odwrót Napoleona spod Moskwy"
"To jedna z najcenniejszych, odzyskanych strat wojennych malarstwa polskiego"
Śródmieście
Wypadek autokaru pod Grodziskiem Mazowieckim
Dzieci jechały na wycieczkę. Autokar zderzył się z ciężarówką
Okolice
Aldona Machnowska-Góra
Pogrążyła ją afera w Szpitalu Południowym. Była wiceprezydentka ma nową pracę
Wola
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Pojechali uwalniać kangura, na miejscu zastali daniela
Okolice
Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Poniżała i ośmieszała pracowników. Sąd: półtora roku więzienia
Okolice
Wizualizacja stadionu Polonii
Budowa stadionu Polonii Warszawa. Pierwsze konkrety planu B
Piotr Bakalarski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Konflikt w szpitalu. Dyrekcja chciała obniżyć stawki, medycy chcą podwyżek
Artur Węgrzynowicz
Hulajnogą jechał tuż przed tramwaj
Wjechał hulajnogą przed tramwaj i upadł. Nagranie z kabiny motorniczego
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki