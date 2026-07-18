Praga Południe Oberwanie chmury nad Warszawą. "Ulice szybko pokryły się kałużami" Magdalena Gruszczyńska |

Zalana ulica Wiatraczna Źródło wideo: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Około godziny 12:20 na Pradze zaczął padać intensywny deszcz. - Słychać grzmoty, co chwila pojedyncze silne podmuchy wiatru poruszają drzewami. Ulice szybko pokryły się kałużami. Na ten moment nie ma większych utrudnień na drogach, choć ze względu na wodę na jezdni i ograniczoną widoczność samochody poruszają się wolniej - relacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Mocny deszcz i zalane ulice Oberwanie chmury nad Warszawą Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Oberwanie chmury nad Warszawą Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Oberwanie chmury nad Warszawą Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Oberwanie chmury nad Warszawą Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zalana ulica Źródło zdjęcia: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl Zalana ulica Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zalana ulica Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na niektórych skrzyżowaniach powstały duże kałuże. Na ulicy Wiatracznej woda pokryła całe skrzyżowanie. Samochody jadą przez nie bardzo wolno i ostrożnie.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy wideo ze skrzyżowania ulic Samochodowej i Garażowej na warszawskim Mokotowie. Tam również po deszczu utworzyła się gigantyczna kałuża. Woda sięga do krawędzi chodnika, kiedy jezdnią jadą samochody wlewa się na chodnik. Przejście przez "zebrę" jest niemożliwe, znikła pod powierzchnią wody.

Deszcz, Warszawa Źródło: Kontakt24 / Aga

O skutki burzy, która przeszła nad Warszawą, zapytaliśmy straż pożarną. Na szczęście strażacy nie prowadzą wielu interwencji. – Otrzymaliśmy zgłoszenia o czterech pochylonych i powalonych drzewach - przekazał kpt. Jan Bentkowski z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Straż pożarna nie ma zgłoszeń o zalanych ulicach czy piwnicach.

Zalanie i zderzenie na S8

Spore utrudnienia występują na trasie S8. Po ulewie kierowcy zwalniali na wysokości ulicy Annopol, w przeszkolonych tunelach. Powodem była powstała w tym miejscu kałuża. Woda zalała jezdnię lokalną w kierunku Mostu Grota-Roweckiego.

Utrudnienia czekają na kierowców na S8 przy ulicy Łabiszyńskiej. Tam pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marki interweniują służby. Doszło do zderzenia na pasie w kierunku Żoliborza. - Zderzyły się dwa auta. Strażacy prowadzą działania. Dwie osoby trafiły do szpitala - poinformował kpt. Jan Bentkowski z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej.

Zderzenie i korek na S8 Kolizja i korek na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kolizja i korek na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kolizja i korek na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kolizja i korek na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Po zderzeniu jedno z aut osobowych stało w kierunku przeciwnym do jazdy. W momencie, gdy służby zajmowały się ściąganiem aut z jezdni, droga w kierunku Żoliborza była całkowicie zablokowana - relacjonował reporter. Utrudnienia jednak nadal trwają. - W tym momencie ruch odbywa się dwoma pasami, jeden jest zablokowany. Korek ma obecnie około czterech kilometrów - relacjonował po godzinie 16.00.

Zderzenie i korek na S8 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Ostrzeżenia przed burzami

Na obszarze Polski występują liczne burze - zwłaszcza w centrum i na południu. Aktualnie linia burz rozciąga się od Ostrołęki, przez Warszawę i Kielce, po Bielsko-Białą. W województwie mazowieckim burze są rejonie miast i miejscowości: Serock, Warszawa, Mroków, Tarczyn, Żelechów.

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