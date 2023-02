Zima zaskoczyła... sportowców. Szuflą "Wembley" nie odśnieżysz, a na maszynę nie ma pieniędzy

Wykonawca nawierzchni narzuca odśnieżarkę

Zdaniem rzecznika urzędu dzielnicy Andrzej Opali, burza w mediach społecznościowych jest niezrozumiała. - Sytuacja ta dziwi nas tym bardziej, iż dotychczas obowiązywała w tej sprawie "dżentelmeńska" umowa między urzędem dzielnicy a KS Drukarz, który jest głównym użytkownikiem tego boiska, na podstawie której to właśnie klub zobowiązał się do odśnieżania swoich boisk - skomentował rzecznik.

- W poprzednim roku nie odśnieżaliśmy boisk ze sztuczną nawierzchnią, ponieważ wymaga to wysoce specjalistycznego sprzętu, którego dzielnica nie posiada - argumentował. I udostępnił fragment instrukcji użytkowania boiska, który potwierdza, że zgodnie z wytycznymi wykonawcy, śnieg można usuwać tylko maszynowo, by nie uszkodzić nawierzchni. Nie można tego robić, jak chcieliby niektórzy z komentujących powyższy wpis, łopatami. Trzeba bardzo uważać, by przypadkiem nie pozbyć się gumowego granulatu, który towarzyszy plastikowej "trawie". Urzędnicy doszli do wniosku, że wobec coraz mniej śnieżnych zim kupowanie drogiego sprzętu lub wynajmowanie go nie ma większego sensu.