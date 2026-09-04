Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic

|
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W sobotni wieczór i noc biegacze opanują ulice Pragi Południe. Najpierw wystartuje Praska 5K Run, a potem Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon. Start i meta obu biegów będzie przy Stadionie Narodowym. Wraz z przemieszczaniem się zawodników zamykane będą kolejne ulice.

Rywalizacja biegaczy rozpocznie się o godzinie 19.30 od Praskiej 5K Run. Zawodnicy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez Most Świętokrzyski do zawrotki na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego. Gdy wrócą na praski brzeg, skręcą w prawo w ulicą Wybrzeże Szczecińskie. Ponownie zawrócą przed Mostem Poniatowskiego, a potem Zamoście, "małą" Sokolą i pod wiaduktem kolejowym dobiegną do mety przy stacji Warszawa Stadion.

O godzinie 20.30 rozpocznie się Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon. Uczestnicy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim, zawrócą na wysokości ulicy Kadetów. Później skręcą w Fieldorfa "Nila" i dalej: Abrahama, Bora-Komorowskiego, Egipską, Saską, Zwycięzców, Francuską, Aleją Waszyngtona do zawrotki przed ulicą Modrzewiową. Do PGE Narodowego wrócą: Aleją Waszyngtona, Aleją Poniatowskiego (jezdnia w stronę Grochowa), Wybrzeżem Szczecińskim, Zamoście, Sokolą, zawrócą na wysokości ulicy Zamoyskiego, Sokolą do „małej” Sokolej i pod wiaduktem kolejowym do mety.

Start i meta obu biegów będą na błoniach Stadionu Narodowego. Od czwartku, 3 września, nie będzie można tam parkować, a od piątku do niedzieli, od 4 do 6 września, nie będzie można również wjechać.

Godziny zamknięcia ulic

Ulice na trasie biegów będą zamykane w kilku etapach. Od godziny 19 będzie zamknięte Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy Okrzei a Mostem Poniatowskiego oraz Most Świętokrzyski. Po 21.30 zostanie otwarty odcinek od Okrzei do Mostu Świętokrzyskiego i sam most, a po 23całe Wybrzeże Szczecińskie.

Od godziny 19 do 23.59 kierowcy nie przejadą: Sokolą, Zamoście, Zamoyskiego od Targowej do Marcinkowskiego, Wybrzeżem Kościuszkowskim (pomiędzy Zajęczą a Tamka) oraz jezdnią Mostu Poniatowskiego od Wisłostrady w kierunku Grochowa.

Z kolei od 20 do 23 zostaną zamknięte: Wał Miedzeszyński – jezdnia w kierunku Wawra, od Mostu Poniatowskiego do Kadetów oraz jezdnia w kierunku PGE Narodowego od Kadetów do Fieldorfa "Nila", jezdnia ulicy Fieldorfa "Nila" w stronę Ostrobramskiej, pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Umińskiego, Bora-Komorowskiego od Jugosłowiańskiej do Fieldorfa "Nila", jezdnia ulicy Abrahama w stronę Bora-Komorowskiego.

W godzinach 20-23.30 nie będzie przejazdu ulicami: Egipską, Saską od Zwycięzców do Egipskiej, Bora-Komorowskiego od Abrahama do Afrykańskiej, Zwycięzców od Saskiej do Francuskiej, Francuską, Aleją Waszyngtona.

Od 20 do północy będzie zamknięty Wał Miedzeszyński od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego.

W czasie biegów piesi przejdą na drugą stronę ulicy wyłącznie w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem obsługi zawodów lub policji.

Podczas zamknięcia Mostu Świętokrzyskiego, ulicą Tamka kierowcy dojadą wyłącznie do Dobrej. Z Wybrzeża Kościuszkowskiego od strony Centrum Nauki Kopernik będą musieli skręcić w Zajęczą. W czasie zamknięcia jezdni Mostu Poniatowskiego w stronę Grochowa, kierowcy jadący od centrum będą musieli zjechać na Wisłostradę. Po drugiej stronie Wisły na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej. Od godziny 19 do końca dnia z Mostów Łazienkowskiego i Siekierkowskiego nie będzie zjazdu na Wał Miedzeszyński.

Którędy pojadą mieszkańcy?

Do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej będzie można dojechać z Alei Stanów Zjednoczonych, a dalej Międzynarodową i Zwycięzców. Wyjazd z osiedla Gocław będzie możliwy ulicą Umińskiego do Fieldorfa "Nila" i dalej do Ostrobramskiej. W miarę możliwości, na skrzyżowaniu z ulicą Fieldorfa "Nila" policjanci będą przepuszczali samochody jadące ulicą Bora-Komorowskiego na wprost, a także Jugosłowiańską w kierunku Meissnera.

Dla mieszkańców Wawra zostanie wyznaczony objazd zamkniętego odcinka Wału Miedzeszyńskiego ulicami: Kadetów, Trakt Lubelski i Płowiecką. W czasie półmaratonu kierowcy, którzy zjadą z Trasy Łazienkowskiej przed wiaduktem na Saskiej i jadący od Argentyńskiej będą mogli przejechać jednym pasem do Lotaryńskiej, a policjanci będą w miarę możliwości przepuszczali samochody jadące na wprost Afrykańską przez skrzyżowanie z Bora-Komorowskiego i Egipską. Mieszkańcy na Saską Kępę od Trasy Łazienkowskiej dojadą Wałem Miedzeszyńskim i Zwycięzców.

Od godziny 20 do końca dnia na jednokierunkowych odcinkach ulic: Obrońców, Walecznych, Gruzińskiej, Lipskiej i Berezyńskiej kierowcy pojadą w obie strony. W obie strony przejadą też częścią jezdni bocznej Alei Waszyngtona – od Saskiej do Lipskiej. Z Saskiej i Kinowej będzie można wyjechać tylko na jezdnię boczną Alei Waszyngtona w stronę Ronda Wiatraczna. Ulica Modrzewiowa straci połączenie z Aleją Waszyngtona.

Jadący od strony Placu Przymierza w stronę Alei Waszyngtona będą musieli skręcić w Zwycięzców w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Z kolei jadący Saską w kierunku Trasy Łazienkowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięzców skręcą tylko w lewo, w stronę Międzynarodowej. Wjeżdżający z Alei Stanów Zjednoczonych w Saską dojadą tylko do Brazylijskiej. Do Ateńskiej i Afrykańskiej mieszkańcy dojadą ulicami: Zwycięzców, Paryską i Bruskelską.

W sobotę, 5 września, od godziny 18 kierowcy nie zaparkują na ulicach: Sokolej, Wał Miedzeszyński w zatoczce przy basenach, Abrahama przy jezdni w stronę Bora-Komorowskiego, Egipskiej, Saskiej od Brazylijskiej do Zwycięzców, Zwycięzców od Saskiej do Francuskiej i Francuskiej.

Komunikacja miejska na objazdach

W czasie biegów autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały objazdami.

Tramwaje linii 9 i 24 jadąc Grochowską ominą Aleję Waszyngtona.

Najbliższymi przejezdnymi trasami, pojadą autobusy linii: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521, N02, N03, N14, N22, N24, N64 i N72

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Sport i rekreacja w WarszawieUtrudnienia w ruchuBiegi
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze prace w terenie
Wola
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Zatrzymany Bartosz G.
Zabił 16-letnią Maję, potem próbował spalić ciało. W międzyczasie głaskał psa
Mazowieckie
Moment kradzieży łańcuszka pasażerki tramwaju
W tramwaju zerwał kobiecie łańcuszek z szyi
Praga Północ
Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie
Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki