Praga Południe Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Rywalizacja biegaczy rozpocznie się o godzinie 19.30 od Praskiej 5K Run. Zawodnicy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez Most Świętokrzyski do zawrotki na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego. Gdy wrócą na praski brzeg, skręcą w prawo w ulicą Wybrzeże Szczecińskie. Ponownie zawrócą przed Mostem Poniatowskiego, a potem Zamoście, "małą" Sokolą i pod wiaduktem kolejowym dobiegną do mety przy stacji Warszawa Stadion.

O godzinie 20.30 rozpocznie się Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon. Uczestnicy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim, zawrócą na wysokości ulicy Kadetów. Później skręcą w Fieldorfa "Nila" i dalej: Abrahama, Bora-Komorowskiego, Egipską, Saską, Zwycięzców, Francuską, Aleją Waszyngtona do zawrotki przed ulicą Modrzewiową. Do PGE Narodowego wrócą: Aleją Waszyngtona, Aleją Poniatowskiego (jezdnia w stronę Grochowa), Wybrzeżem Szczecińskim, Zamoście, Sokolą, zawrócą na wysokości ulicy Zamoyskiego, Sokolą do „małej” Sokolej i pod wiaduktem kolejowym do mety.

Start i meta obu biegów będą na błoniach Stadionu Narodowego. Od czwartku, 3 września, nie będzie można tam parkować, a od piątku do niedzieli, od 4 do 6 września, nie będzie można również wjechać.

Godziny zamknięcia ulic

Ulice na trasie biegów będą zamykane w kilku etapach. Od godziny 19 będzie zamknięte Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy Okrzei a Mostem Poniatowskiego oraz Most Świętokrzyski. Po 21.30 zostanie otwarty odcinek od Okrzei do Mostu Świętokrzyskiego i sam most, a po 23całe Wybrzeże Szczecińskie.

Od godziny 19 do 23.59 kierowcy nie przejadą: Sokolą, Zamoście, Zamoyskiego od Targowej do Marcinkowskiego, Wybrzeżem Kościuszkowskim (pomiędzy Zajęczą a Tamka) oraz jezdnią Mostu Poniatowskiego od Wisłostrady w kierunku Grochowa.

Z kolei od 20 do 23 zostaną zamknięte: Wał Miedzeszyński – jezdnia w kierunku Wawra, od Mostu Poniatowskiego do Kadetów oraz jezdnia w kierunku PGE Narodowego od Kadetów do Fieldorfa "Nila", jezdnia ulicy Fieldorfa "Nila" w stronę Ostrobramskiej, pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Umińskiego, Bora-Komorowskiego od Jugosłowiańskiej do Fieldorfa "Nila", jezdnia ulicy Abrahama w stronę Bora-Komorowskiego.

W godzinach 20-23.30 nie będzie przejazdu ulicami: Egipską, Saską od Zwycięzców do Egipskiej, Bora-Komorowskiego od Abrahama do Afrykańskiej, Zwycięzców od Saskiej do Francuskiej, Francuską, Aleją Waszyngtona.

Od 20 do północy będzie zamknięty Wał Miedzeszyński od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego.

W czasie biegów piesi przejdą na drugą stronę ulicy wyłącznie w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem obsługi zawodów lub policji.

Podczas zamknięcia Mostu Świętokrzyskiego, ulicą Tamka kierowcy dojadą wyłącznie do Dobrej. Z Wybrzeża Kościuszkowskiego od strony Centrum Nauki Kopernik będą musieli skręcić w Zajęczą. W czasie zamknięcia jezdni Mostu Poniatowskiego w stronę Grochowa, kierowcy jadący od centrum będą musieli zjechać na Wisłostradę. Po drugiej stronie Wisły na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej. Od godziny 19 do końca dnia z Mostów Łazienkowskiego i Siekierkowskiego nie będzie zjazdu na Wał Miedzeszyński.

Którędy pojadą mieszkańcy?

Do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej będzie można dojechać z Alei Stanów Zjednoczonych, a dalej Międzynarodową i Zwycięzców. Wyjazd z osiedla Gocław będzie możliwy ulicą Umińskiego do Fieldorfa "Nila" i dalej do Ostrobramskiej. W miarę możliwości, na skrzyżowaniu z ulicą Fieldorfa "Nila" policjanci będą przepuszczali samochody jadące ulicą Bora-Komorowskiego na wprost, a także Jugosłowiańską w kierunku Meissnera.

Dla mieszkańców Wawra zostanie wyznaczony objazd zamkniętego odcinka Wału Miedzeszyńskiego ulicami: Kadetów, Trakt Lubelski i Płowiecką. W czasie półmaratonu kierowcy, którzy zjadą z Trasy Łazienkowskiej przed wiaduktem na Saskiej i jadący od Argentyńskiej będą mogli przejechać jednym pasem do Lotaryńskiej, a policjanci będą w miarę możliwości przepuszczali samochody jadące na wprost Afrykańską przez skrzyżowanie z Bora-Komorowskiego i Egipską. Mieszkańcy na Saską Kępę od Trasy Łazienkowskiej dojadą Wałem Miedzeszyńskim i Zwycięzców.

Od godziny 20 do końca dnia na jednokierunkowych odcinkach ulic: Obrońców, Walecznych, Gruzińskiej, Lipskiej i Berezyńskiej kierowcy pojadą w obie strony. W obie strony przejadą też częścią jezdni bocznej Alei Waszyngtona – od Saskiej do Lipskiej. Z Saskiej i Kinowej będzie można wyjechać tylko na jezdnię boczną Alei Waszyngtona w stronę Ronda Wiatraczna. Ulica Modrzewiowa straci połączenie z Aleją Waszyngtona.

Jadący od strony Placu Przymierza w stronę Alei Waszyngtona będą musieli skręcić w Zwycięzców w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Z kolei jadący Saską w kierunku Trasy Łazienkowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięzców skręcą tylko w lewo, w stronę Międzynarodowej. Wjeżdżający z Alei Stanów Zjednoczonych w Saską dojadą tylko do Brazylijskiej. Do Ateńskiej i Afrykańskiej mieszkańcy dojadą ulicami: Zwycięzców, Paryską i Bruskelską.

W sobotę, 5 września, od godziny 18 kierowcy nie zaparkują na ulicach: Sokolej, Wał Miedzeszyński w zatoczce przy basenach, Abrahama przy jezdni w stronę Bora-Komorowskiego, Egipskiej, Saskiej od Brazylijskiej do Zwycięzców, Zwycięzców od Saskiej do Francuskiej i Francuskiej.

Komunikacja miejska na objazdach

W czasie biegów autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego będą kursowały objazdami.

Tramwaje linii 9 i 24 jadąc Grochowską ominą Aleję Waszyngtona.

Najbliższymi przejezdnymi trasami, pojadą autobusy linii: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521, N02, N03, N14, N22, N24, N64 i N72.