Nie jeden, a dwa koncerty Beyoncé na Stadionie Narodowym. Jest dodatkowy termin

27 i 28 czerwca Beyoncé wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z uwagi na duże zainteresowanie fanów, poinformowano, że gwiazda zagra dwa koncerty. Występy artystki to część międzynarodowej trasy promującej nową płytę artystki "Renaissance, act I".

We wtorek, 7 lutego, na Facebooku PGE Narodowego pojawiła się informacja o drugim koncercie Beyoncé. "Artystka wystąpi w Polsce dwukrotnie: 27 i 28 czerwca! Bilety w sprzedaży dostępne będą od 8 lutego od godz. 10:00" - podano.

Będzie to trzeci koncert Beyoncé w Polsce. Cztery lata temu Amerykanka po raz pierwszy zagrała na Stadionie Narodowym, w 2013 roku była gwiazdą Orange Warsaw Festival.

Renaissance World Tour rozpocznie się 10 maja. Tego dnia Beyoncé zaśpiewa w Sztokholmie. Przez następne półtora miesiąca będzie jeździć po Europie, wystąpi w Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Holandii. Koncert w Warszawie będzie ostatnim, jaki w ramach tegorocznej trasy zagra na Starym Kontynencie. Po nim przeniesie się do Kanady, a następnie do USA, gdzie będzie występować do końca września. Finał trasy odbędzie się 27 września w Nowym Orleanie.