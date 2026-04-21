Praga Południe

W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar

Wypadek na Grochowskiej
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej z Zamieniecką, gdzie w połowie stycznia zginął sześcioletni chłopiec, stanie fotoradar. Montaż urządzenia ma się odbyć już niedługo, prawdopodobnie do przyszłego wtorku. Fotoradar zostanie przeniesiony z Mostu Poniatowskiego.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej Wisły prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że za tydzień na ulicy Grochowskiej stanie fotoradar. Informacje te potwierdził Zarząd Dróg Miejskich.

- Fotoradar pojawi się w ciągu najbliższych dni. Celujemy, by do przyszłego wtorku był zamontowany. Wykonaliśmy zlecenie na montaż fotoradaru, przeprowadzone zostały pomiary geodezyjne - powiedział Maciej Dziubiński, rzecznik ZDM.

Na moście będzie odcinkowy pomiar prędkości

Jak zaznaczył, urządzenie zostanie przeniesione z Mostu Poniatowskiego. Według zaleceń konserwatora zabytków, wszystkie fotoradary muszą zostać z tej lokalizacji zabrane. Docelowo na moście pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.

- Zabranie jednego fotoradaru z Mostu Poniatowskiego to pierwszy krok. Jesteśmy na finiszu przetargu dotyczącego odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady, następnie będziemy mogli przystąpić do prac związanych z odcinkowym pomiarem prędkości na moście - przyznał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Jeszcze w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na zapowiadany montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady. Wybór padł na firmę Sprint.

Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie

Dariusz Gałązka

W styczniu doszło do tragicznego wypadku

Fotoradar stanie w okolicach skrzyżowania ulic Grochowskiej i Zamienieckiej na Pradze-Południe. To właśnie tam 19 stycznia doszło do tragicznego wypadku.

Kierująca Fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca Toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko - jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło w grupę pieszych oczekujących na przejście. Cztery osoby zostały ranne, w szpitalu zmarł sześcioletni chłopiec. Prokuratura postawiła zarzuty oboju kierującym, uznając, że w takim samym stopniu przyczynili się do wypadku.

Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje

Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących

W lutym ZDM informował, że uzyskał zgodę od GITD na montaż fotoradaru. - Dokładna lokalizacja jest jeszcze do ustalenia. Urządzenie będzie skierowane na jezdnię od strony centrum, takie mamy warunki techniczne na skrzyżowaniu - zapowiedział wówczas zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos.

"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna

Klaudia Kamieniarz
Czytaj także:
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność. Pomógł policjant
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Ochota
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Wola
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Hale pod Warszawą po pożarze
Wielki pożar hal pod Warszawą
Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
Ochota
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
Zderzenie ciągnika z szynobusem
Uderzył ciągnikiem w szynobus
Sala sądowa
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Trzech skazanych
Kierująca wydmuchała 1,4 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na krajowej "50" w miejscowości Bikówek
Zderzenie trzech aut na krajowej "50"
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Sprzedał komputer, ale kupujący mu go zwrócił. Coś się jednak nie zgadzało
Zabił znajomego ciosem noża w oko (zdj. ilustracyjne)
Zabił znajomego ciosem noża w oko
Mieli oferować nieistniejące apartamenty do wynajęcia. Prokuratura: oszukali ponad 300 osób (wideo archiwalne)
Doskonała lokalizacja, kusząca cena. Uwaga na pułapkę
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer
Lisica w Łazienkach Królewskich
Lisica z młodymi w Łazienkach Królewskich
Śródmieście
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Dzwonili do Niemiec i Szwajcarii. "Wnuczkowie" skazani
Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
13-latek ważył 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek
Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany
Alicja Glinianowicz
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec

