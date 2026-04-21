Praga Południe Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji Oprac. Katarzyna Kędra |

Rzeczniczka Metra Warszawskiego o usuwaniu graffiti z wagonów

Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego, którzy w piątek, 17 kwietnia przed południem patrolowali rejon Pragi-Południe i Wawra, zauważyli przy Rondzie Mościckiego podejrzanie zachowującą się osobę. Mężczyzna w kapturze najwyraźniej pisał coś na filarach wiaduktu. Co chwilę przechodził kawałek dalej i powtarzał czynność przy kolejnym filarze. Strażnicy ruszyli w jego stronę.

22-latek o "zakodowanym namiarze"

"Na widok mundurów, mężczyzna próbował uciec. Strażnicy byli szybsi. 22-latek został ujęty i obezwładniony. Funkcjonariusze ujawnili w najbliższej okolicy 18 pokaźnych napisów o powierzchni ponad metra kwadratowego każdy. Jak przyznał sam twórca, był w nich zakodowany namiar na handlarza mefedronem i marihuaną" - przekazali w komunikacie strażnicy miejscy.

Strażnicy nałożyli na mężczyznę mandat za umieszczanie napisów bez zgody zarządcy obiektu, a na miejsce niezwłocznie wezwali policję, której przekazano ujętego mężczyznę i ustalenia poczynione w sprawie.

Dalsze postępowanie prowadzą policjanci.

Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza Źródło: Straż miejska

