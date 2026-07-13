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Praga Południe

Koncertowy tydzień na Narodowym. Bad Bunny i System of a Down. Jak dojechać na stadion?

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System Of A Down i Bad Bunny zagrają na Narodowym
Trump skrytykował występ rapera Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Kevin Winter/Getty Images, Shutterstock
We wtorek, 14 lipca, na Stadionie Narodowym wystąpi Bad Bunny, a w weekend, 18-19 lipca, dwa koncerty da System of a Down. Będą utrudnienia dla kierowców na Saskiej Kępie. Policja może zadecydować też o zamknięciu jezdni w rejonie stadionu.

Ze względu na koncerty na stadionie PGE Narodowy we wtorek, sobotę i niedzielę część pojazdów nie będzie mogła wjechać na Saską Kępę. Problemy napotkają poruszający się w rejonie Alei Poniatowskiego, Waszyngtona i Stanów Zjednoczonych oraz ul. Międzynarodowej, Bora-Komorowskiego i Wału Miedzeszyńskiego.

Bad Bunny podczas Super Bowl
Bad Bunny podczas Super Bowl
Źródło zdjęcia: CHRIS TORRES/EPA/PAP

We wtorek na PGE Narodowym zagra Bad Bunny, a w weekend dwukrotnie wystąpi System of a Down. Ze względu na koncerty w godzinach 17-20 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Wjazd będzie możliwy tylko dla taksówek, jednośladów i komunikacji miejskiej oraz osób z identyfikatorem SK.

System of a Down
System of a Down
Źródło zdjęcia: Sony Music/Clemente Ruiz

Najszybciej metrem i SKM

Pozostali kierowcy nie dojadą autem do miejsc położonych pomiędzy Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Aleją Stanów Zjednoczonych i ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

By dotrzeć na koncert, warto skorzystać z drugiej linii metra lub Szybkiej Kolei Miejskiej czy Kolei Mazowieckich, których pociągi zatrzymują się na stacji PKP Warszawa Stadion.

Policja będzie mogła zamknąć ulicę Sokolą, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego lub Sokolą, Zamoście i Zamoyskiego. W pierwszym przypadku autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli Zamoście i Zamoyskiego zostaną zamknięte, 102, 125 i 202 będą jeździć Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 - Aleją Zieleniecką. We wtorek Z21 i E-1 pojadą Mostem Świętokrzyskim do Centrum Nauki Kopernik.

Zamknięcia ulic i objazdy

W razie potrzeby policjanci mogą zdecydować o zamknięciu Alei Zielenieckiej, Mostu Poniatowskiego, wiaduktu od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a i Mostu Świętokrzyskiego od godziny 23.

"Wtedy autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim. Z kolei linii: 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej. Autobusy linii 118 i 127 do pętli na Powiślu dojadą przez Dobrą, a 162, N16 i N64 będą kursowały przez Most Śląsko-Dąbrowski" - podał ZTM.

Obszar wyłączony z ruchu na czas koncertów na Stadionie Narodowym
Obszar wyłączony z ruchu na czas koncertów na Stadionie Narodowym
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Tramwaje będą się poruszać zgodnie ze zmianami wymuszonymi remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich.

Aby umożliwić powrót z koncertu, ZTM uruchomi więcej tramwajów na linii 7 – z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska i 26 - z pętli w Alei Zielenieckiej w stronę Woli.

Pasażerowie, którzy wybiorą powrót autobusem, mogą liczyć na dodatkowe kursy linii 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy), 517 (z Nowego Światu przy Rondzie de Gaulle'a w stronę Włoch) i Z-9 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza). Ten ostatni, jeśli policja zamknie Most Poniatowskiego, pojedzie Łazienkowskim.

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Źródło: PAP
Tagi:
koncertUtrudnienia w ruchu
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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