Praga Południe

Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko

Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Awaria wodociągowa w rejonie ulicy Abrahama
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Wodociągowcy pracują nad usunięciem awarii w rejonie ulicy Abrahama na Gocławiu. Woda z uszkodzonej rury wypłynęła woda, co przy ujemnej temperaturze jest niebezpieczne.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Ruch w tym miejscu odbywa się normalnie. Jeżdżą tędy zarówno samochody, jak i autobusy. Na jezdni widać dziurę z wodą, która rozlała się wokół. Jeszcze nie zamarzła, ale to kwestia czasu i wkrótce zamieni się w lód - opisywał przed godziną 18 nasz reporter.

Jak dodał, na miejscu są już pracownicy wodociągów i nadzór ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. Reporterowi udało się przejechać, ale zaleca kierowcom ostrożność.

Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - To nieduża awaria. Bez wody pozostaje jeden sześciopiętrowy blok - powiedziała nam Jolanta Maliszewska. Chodzi o adres Abrahama 14. Rzeczniczka MPWiK poinformowała, że naprawa może potrwać do rana, do godziny 5, ale niewykluczone, że wodociągowcy uporają się z nią szybciej.

Ekipy wodociągowców pracują obecnie w kilku miejscach stolicy. Na Pradze Południe wyłączenia awaryjne występują w okolicy ulic Dąbrówki i Saskiej. Na Białołęce problem dotyczy kilku posesji w rejonie ulicy Edwarda Wittiga, na Mokotowie jednej posesji przy Wołoskiej. W Ursusie to kilkanaście numerów przy Michałowicza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem. Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem dla wielu regionów, między innymi dla województwa mazowieckiego. Miejscami przewidują temperaturę minimalną w nocy od -18/-20 stopni Celsjusza do -15 st. C.

Źródło: IMGW
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
Śródmieście
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
METEO
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
Śródmieście

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki