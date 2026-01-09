Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko

Awaria wodociągowa w rejonie ulicy Abrahama Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Ruch w tym miejscu odbywa się normalnie. Jeżdżą tędy zarówno samochody, jak i autobusy. Na jezdni widać dziurę z wodą, która rozlała się wokół. Jeszcze nie zamarzła, ale to kwestia czasu i wkrótce zamieni się w lód - opisywał przed godziną 18 nasz reporter.

Jak dodał, na miejscu są już pracownicy wodociągów i nadzór ruchu Zarządu Transportu Miejskiego. Reporterowi udało się przejechać, ale zaleca kierowcom ostrożność.

Awaria wodociągowa na Pradze Południe Awaria wodociągowa na Pradze Południe Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Awaria wodociągowa na Pradze Południe Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Awaria wodociągowa na Pradze Południe Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - To nieduża awaria. Bez wody pozostaje jeden sześciopiętrowy blok - powiedziała nam Jolanta Maliszewska. Chodzi o adres Abrahama 14. Rzeczniczka MPWiK poinformowała, że naprawa może potrwać do rana, do godziny 5, ale niewykluczone, że wodociągowcy uporają się z nią szybciej.

Ekipy wodociągowców pracują obecnie w kilku miejscach stolicy. Na Pradze Południe wyłączenia awaryjne występują w okolicy ulic Dąbrówki i Saskiej. Na Białołęce problem dotyczy kilku posesji w rejonie ulicy Edwarda Wittiga, na Mokotowie jednej posesji przy Wołoskiej. W Ursusie to kilkanaście numerów przy Michałowicza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem. Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem dla wielu regionów, między innymi dla województwa mazowieckiego. Miejscami przewidują temperaturę minimalną w nocy od -18/-20 stopni Celsjusza do -15 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem Źródło: IMGW