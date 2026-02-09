Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej

Tuż przed Wałem Miedzeszyńskim, w stronę Śródmieścia, doszło do awarii studzienki. Pas w tym kierunku jest zamknięty.
Jak podali drogowcy, wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierowcy omijają miejsce awarii pasem prowadzącym na Pragę. W kierunku Pragi przejezdny jest jeden pas.
Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się usuwaniem awarii. Może to potrwać kilka godzin.
