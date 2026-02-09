Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej

Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Na trasie, tuż przed Mostem Łazienkowskim, doszło do awarii studzienki. Pas w kierunku Śródmieścia jest zamknięty. Wprowadzono czasową organizację ruchu.

Tuż przed Wałem Miedzeszyńskim, w stronę Śródmieścia, doszło do awarii studzienki. Pas w tym kierunku jest zamknięty.

Jak podali drogowcy, wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierowcy omijają miejsce awarii pasem prowadzącym na Pragę. W kierunku Pragi przejezdny jest jeden pas.

Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się usuwaniem awarii. Może to potrwać kilka godzin.

Przeczytaj także: Chmielna już do poprawki? Uszkodzona nawierzchnia deptaku

Klatka kluczowa-209555
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w ruchu
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki