Awaria ciepłownicza i śmierć policyjnych psów. Jest prokuratorskie dochodzenie

- Zgodnie z artykułem 165 paragraf 2 Kodeksu karnego grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności - wyjaśnił Saduś.

Sekcja

W trakcie postępowania ma zostać przeprowadzona sekcja psów. Ich zwłoki zostały przekazane do Instytutu Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jak podkreślił Saduś, prokuratura gromadzi dokumentację dotyczącą awarii. - Czekamy na ustalenia Komendy Stołecznej Policji co do wysokości szkody, która została wyrządzona na skutek tego zdarzenia - dodał.