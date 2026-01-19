Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie

Ukradli auto z wypożyczalni warte pół miliona złotych. Trafili do aresztu Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa VII Joanna Węgrzyniak, ustalenia pracujących przy sprawie policjantów "wykazały, że bezpośredni związek z tym przestępstwem najprawdopodobniej mają osoby, które auto wypożyczyły i je użytkowały".

Najpierw zatrzymani zostali dwaj mężczyźni: 22-latek i 28-latek. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i zostali decyzją sądu, tymczasowo aresztowani. Później przyszła kolej na zatrzymanie 33-latka, który także trafił do tymczasowego aresztu.

Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem

Na portalu rozpoznał elementy ze swojego bmw

"Niedługo potem, właściciel skradzionego bmw, na portalu oferującym sprzedaż aut, w jednym z samochodów rozpoznał elementy, które jego zdaniem, na pewno pochodziły z jego M3" - opisała policjantka.

Policjanci z grupy "Kobra" dotarli do miejsca, gdzie znajdował się samochód i zatrzymali na 48 godzin. 48-latka. Mężczyzna został przesłuchany, a następnie wypuszczony.

"Wskazane przez pokrzywdzonego podzespoły, felgi z oponami, elementy układu hamulcowego wraz z zaciskami, kierownica, tylny spojler zostaną poddane badaniom przez biegłych. Jeśli ich opinia potwierdzi podejrzenie, że są to części ze skradzionego bmw M3, 48-latek usłyszy zarzut" - doprecyzowała podinsp. Węgrzyniak.