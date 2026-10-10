Praga Południe Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja o ataku z użyciem ostrego narzędzia na Mińskiej Źródło wideo: TVN24

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Do zdarzenia doszło w zespole szkół policealnych, przed sekretariatem. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski przekazał, że napastniczką była 21-letnia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat.

- Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia - mówił.

Interwencja policji na ul. Mińskiej Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Obezwładniona przez pracownika szkoły

- Nóż odebrał kobiecie pracownik uczelni, została ona obezwładniona - relacjonował policjant. Napastniczka została zatrzymana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że atak nie był zaplanowany. Jego motyw jest nieznany.

- Sprawczyni została zatrzymana, w tej chwili są z nią prowadzone czynności na praskiej komendzie - powiedział kom. Wiśniewski. Lżej ranne kobiety również są przesłuchiwane. - Sprawczyni i osoby poszkodowane to Polki - dodał.

Policjanci nie łączą zdarzenia z innymi atakami z użyciem noży, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.

Policja: zatrzymana to uczennica pierwszej klasy

Komenda Stołeczna Policji napisała we wpisie w portalu X, że zgłoszenie o "ugodzeniu nożem" wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12.30. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki" - podano.

Policja podała, że zaatakowana 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Podkreślono, że kobiety nie znały się wcześniej.

17-latka - jak czytamy - trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki, a jej stan nie zagraża życiu. "Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia" - dodano.

🚨 Policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę, która zaatakowała nożem 17-latkę na terenie szkoły policealnej przy ul. Mińskiej w Warszawie.



Zgłoszenie o ugodzeniu nożem wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godz. 12:30. Policjanci pojawili się na… pic.twitter.com/Xsge8j80qo — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 10, 2026 Rozwiń

Pierwszą informację o działaniach służb przy ulicy Mińskiej 25 otrzymaliśmy na Kontakt24.