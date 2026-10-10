Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety
Do zdarzenia doszło w zespole szkół policealnych, przed sekretariatem. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski przekazał, że napastniczką była 21-letnia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat.
- Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia - mówił.
Obezwładniona przez pracownika szkoły
- Nóż odebrał kobiecie pracownik uczelni, została ona obezwładniona - relacjonował policjant. Napastniczka została zatrzymana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że atak nie był zaplanowany. Jego motyw jest nieznany.
- Sprawczyni została zatrzymana, w tej chwili są z nią prowadzone czynności na praskiej komendzie - powiedział kom. Wiśniewski. Lżej ranne kobiety również są przesłuchiwane. - Sprawczyni i osoby poszkodowane to Polki - dodał.
Policjanci nie łączą zdarzenia z innymi atakami z użyciem noży, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.
Policja: zatrzymana to uczennica pierwszej klasy
Komenda Stołeczna Policji napisała we wpisie w portalu X, że zgłoszenie o "ugodzeniu nożem" wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12.30. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki" - podano.
Policja podała, że zaatakowana 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Podkreślono, że kobiety nie znały się wcześniej.
17-latka - jak czytamy - trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki, a jej stan nie zagraża życiu. "Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia" - dodano.
Pierwszą informację o działaniach służb przy ulicy Mińskiej 25 otrzymaliśmy na Kontakt24.