Praga Południe Zaatakował małżeństwo na drodze. Znaleziono auto, kierowca nieuchwytny Alicja Glinianowicz |

Furia drogowa na skrzyżowaniu w Warszawie Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Skorpion/Kontakt24

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- Auto poddano oględzinom, wnętrze pojazdu zostało przeszukane. Nie było potrzeby siłowego otwierania drzwi, funkcjonariusze dostali się do środka samochodu przy użyciu zabezpieczonego wcześniej kluczyka - poinformował nas prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

I dodał, że w pojeździe nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby pochodzić z przestępstwa. Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych działań, jednak jak potwierdziły służby, mężczyzna jest nadal poszukiwany.

O tym, że samochód poszukiwanego kierowcy Porsche został odnaleziony na jednym z parkingów na Pradze Południe, pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Z ustaleń portalu wynika, że został porzucony, gdy o właścicielu zrobiło się głośno. On sam przestał się tam pojawiać.

Wybuch agresji kierowcy Porsche

Do zdarzenia doszło 15 października na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej i Alei Witosa na warszawskim Mokotowie. Kierowca Porsche zaatakował starsze małżeństwo podróżujące Toyotą, a następnie mężczyznę, który próbował stanąć w obronie pary. Na nagraniach świadków, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, jak napastnik bije i kopie poszkodowanych, szarpie się z nimi i wyzywa. Po wszystkim wsiada do samochodu i odjeżdża, nieomal potrącając mężczyznę.

Na miejsce została wezwana policja. Początkowo funkcjonariusze zakwalifikowali zdarzenie jako naruszenie nietykalności cielesnej, czyli przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Po tym jak w mediach pojawiły się nagrania, a dziennikarze zaczęli dopytywać o sprawę, jej rangę podniesiono.

Obecnie jest rozpatrywana pod kątem dwóch przestępstw. Pierwsze wynika z artykułu 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi czyn to artykuł 190, dotyczący gróźb karalnych.