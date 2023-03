Pasażer pobił kierowcę autobusu. Do policyjnego aresztu pojechał w kasku ochronnym i kaftanie bezpieczeństwa

Podczas patrolowania Pragi-Południe strażnicy miejscy zauważyli autobus, który blokował ruch. Okazało się, że pasażer zaatakował kierowcę. Był agresywny także w stosunku do strażników i policjantów. 22-latek był poszukiwany w związku z rozbojem i dewastacją mienia.

Wieczorem, 15 marca, podczas patrolu stołeczni strażnicy miejscy zauważyli autobus miejski linii 188, stojący na skrzyżowaniu ulicy Wiatracznej i Prochowej. Pojazd blokował ruch, więc inni kierowcy wymijali go, stwarzając zagrożenie dla nadjeżdżających z naprzeciwka.

- W pierwszej chwili pomyślałem, że autobus po prostu się zepsuł. Podeszliśmy do przednich drzwi, by zapytać, czy wezwać pogotowie techniczne. Zobaczyliśmy, jak w środku młody mężczyzna bije kierowcę autobusu, krzycząc, że pozbawi go życia, a drugi próbuje odciągnąć silnie pobudzonego napastnika - przekazuje Jacek Szostakiewicz z VII Oddziału Terenowego.