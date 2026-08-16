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Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?

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Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym
Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Victoria Jones/PA/PAP
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W niedzielę na Stadionie Narodowym wystąpi Andrea Bocelli. Ratusz zachęca, by w dojazdach i powrotach z koncertu postawić na komunikację miejską. Będzie ona kursować częściej. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę i w rejon stadionu.

Ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Zaznaczył, że na stadion najłatwiej dojechać metrem linii M2 - do stacji Stadion Narodowy lub pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion.

Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Zastępują je autobusy linii Z-9.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

W niedzielę, w godzinach 17–20 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Wjadą tam tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

"Jeszcze przed koncertem, policja może zdecydować o zamknięciu Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego wtedy autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście, a Z21 ulicami Zamoyskiego i Marcinkowskiego" - przekazał ZTM.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy
Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Jeżeli zamknięta zostanie Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, to autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, 146 i 147 Aleją Zieleniecką; a Z21 przez Most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Jak wrócić z koncertu?

Po zakończeniu koncertu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej, 509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy, 517 z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch (do przystanków przy zajezdni autobusowej Kleszczowa), Z-9 z Ronda Wiatraczna w kierunku Placu Starynkiewicza – w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów linii 7 – z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje przejadą obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum. A także linii 9 – z przystanku Muzeum Narodowe w stronę pętli P+R Al. Krakowska i linii 76 – z pętli w Alei Zielenieckiej w kierunku centrum pojadą: Targową, Aleją "Solidarności", Marszałkowską do Placu Unii Lubelskiej.

Pociągi metra linii M2 w obu kierunkach będą kursowały częściej.

Zamknięcie Mostu Poniatowskiego

Po koncercie, około godziny 22, policjanci czasowo zamkną Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem – od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a i Aleję Zieleniecką. "Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim. Autobusy linii: 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej" - zaznaczył ZTM.

Tramwaje cały czas będą jeździły objazdami wprowadzonych na czas remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. 

Źródło: PAP
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Tagi:
MuzykakoncertKomunikacja Miejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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