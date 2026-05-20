Praga Południe Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów Piotr Bakalarski |

- Ze względu na lokalizację i czas trwania remont będzie dość dokuczliwy dla mieszkańców. Przepraszamy, zrobimy wszystko, żeby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze - powiedział na wstępie środowej konferencji prasowej Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Poziom zużycia torów sięga 90 procent

Jak przekonywał, z uwagi na katastrofalny stan torowiska, dłużej czekać nie można.

- Trasa w ciągu Alej Jerozolimskich jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem w całym mieście. W jednym kierunku w szczycie jeździ nią do 45 tramwajów. W niektórych miejscach, przy platformach przystankowych poziom zużycia szyn wynosi 80-90 procent - tłumaczył Niklewicz. Jak wyliczał tylko od początku roku doszło tu do około 50 różnych awarii.

Składy wloką się tutaj 10-20 kilometrów na godzinę, a i tak czuć nierówności. Problematyczny jest zwłaszcza Most Poniatowskiego i jego wiadukt. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał wymienić dylatację torowiska i uszczelnić jego konstrukcję. Żeby to zrobić, trzeba zdementować szyny.

Dwa miesiące na wszystkie prace

Tramwajarze latami odkładali remont w Alejach Jerozolimskich, czekając na kompleksową modernizację kolejowej linii średnicowej. Jednak kolejarze wciąż opóźniają swoje prace. Niedawno ogłosili, że chcą wydrążyć drugą średnicę dla pociągów dalekobieżnych. I przesuwają inwestycję na lata 30. Tak długo miejska spółka czekać nie mogła. W Tramwajach Warszawskich zakładają, że nowe torowisko posłuży około 10 lat. Dlatego nie zaplanowano istotnych zmian projektowych. - Zostanie odbudowane to, co jest dzisiaj, ale z nowych materiałów - dodał wiceprezes TW.

- Mamy dwumiesięczne okno czasowe na przeprowadzenie prac na sześciu kilometrach toru pojedynczego (czyli na odcinku trzech kilometrów - red.). Obejmuje czerwiec i lipiec, ewentualnie dwa dodatkowe weekendy sierpniowe - zapowiedział Konrad Niklewicz.

Terminy są bardzo wyśrubowane, dlatego front robót obejmie od razu cały odcinek. Pracować będą jednocześnie ekipa tramwajarzy i dwa zespoły firm zewnętrznych, wyłonionych w przetargu. Zakres prac obejmuje wymianę: szyn, podbudowy torowisk (pozostaną utwardzone na prośbę pogotowia ratunkowego), przejazdów przez torowiska, przyrządów wyrównawczych, które zapewniają właściwą pracę szyn.

- Pierwsze prace, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców zaczniemy już 25 maja, w porze nocnej rozpoczniemy demontaż płyt betonowych. Odczuwalne przez mieszkańców zmiany nastąpią 30 maja. Tego dnia wstrzymujemy ruch tramwajowy i wszystkie podmioty z impetem wchodzą na plac budowy - nakreślił plan działań Niklewicz.

Plac Starynkiewicza będzie miniwęzłem przesiadkowym

Tramwajarze zamierzają uwinąć się ze wszystkim do sierpnia, ale robią jedno zastrzeżenie.

- Dostaliśmy sygnał od firmy wykonującej urządzenia wyrównawcze, że z kilkudziesięciu sztuk, które zamówiliśmy, z kilkoma mogą nie wyrobić się do końca lipca. Zapobiegawczo występujemy o to, by przez dwa sierpniowe weekendy móc pracować. A żeby tramwaje mogły już jeździć, Alejami Jerozolimski zastosujemy tymczasowe wstawki - opisywał przedstawiciel Tramwajów Warszawskich.

W czasie remontu wzrośnie rola marginalnej dziś pętli na Placu Starynkiewicza. Żeby działała efektywnie, na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej i Alej Jerozolimskich wdrożony został już priorytet dla tramwajów.

Dynamiczna organizacja ruchu

Remont oznacza duże utrudnienia dla kierowców, ponieważ tramwajarze będą musieli zająć oba pasy przylegające do torowiska. Ale w godzinach popołudniowego szczytu (14-19) jeden z tych pasów będzie oddawany kierowcom! Oznacza to, że oznakowanie drogowe będzie zmieniane dwa razy dziennie.

- Po raz pierwszy wprowadzamy dynamiczną organizację ruchu w takiej skali. Dla nas to wyzwanie, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę udrożni wyjazd z miasta - przyznał wiceprezes TW. I zastrzegł, że z uwagi na zaangażowanie dużej ilości sprzętu i liczby pracowników w porannym szczycie takie rozwiązanie jest wykluczone.

Ukłonem w stronę kierowców jest również to, że każdy z pięciu przejazdów przez torowisko na remontowanym odcinku, będzie zamykany w innym terminie, ten najbardziej newralgiczny na wysokości Marszałkowskiej w długi weekend czerwcowy (6-7 czerwca) i w środku wakacji (25-26 lipca). W okolicy ronda Dmowskiego i ronda de Gaulle'a zostaną wytyczone zawrotki z powodu braku możliwości przejazdu w relacji północ-południe.

Objazdy i linie zastępcze

Zarząd Transportu Miejskiego opracował plan zmian w komunikacji. - Linie 9 i 24 skracamy do Placu Starynkiewicza. Zawieszamy linie 25, uruchamiamy linię 79 jako "objazdową dziewiątkę". Linia numer 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie miasta. Linię 33 planujemy skierować do pętli Banacha - zapowiedział Paweł Mudant, kierownik Działu Organizacji Przewozów ZTM.

Ponadto między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie kursować zastępcza linia autobusowa Z9. Dwa razy częściej mają kursować autobusy 158, jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i Aleją Waszyngtona (co 7,5 minuty zamiast co 15 minut). - Linia Z21 będzie "wydłużoną 521", dojedzie do Stadionu Narodowego, gdzie można się przesiąść do metra lub pociągu - poinformował Mudant.

Nowe torowisko, skrócony czas jazdy

Czas przejazdu zbudowanym od nowa torowiskiem ma się skrócić o dwie minuty. Niewiadomą pozostaje fragment na wiadukcie mostu Poniatowskiego, gdzie narzekający na hałas mieszkańcy wywalczyli sobie ograniczenie prędkości do 10 kilometrów na godzinę. Badanie poziomu dźwięku wykonane przed pracami ma zostać powtórzone po ich zakończeniu. - Jeśli okaże się, że hałas z ruchu tramwajowego będzie mniejszy niż obecnie, wystąpię o podniesienie prędkości tramwajów na tym odcinku - zapowiedział Konrad Niklewicz.

W kolejnych latach tramwajarze zamierzają remontować torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim i Moście Gdański, tam również infrastruktura jest w kiepskim stanie.