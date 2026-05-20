Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów

|
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Torowisko w Alejach Jerozolimskich wymaga remontu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Przez dwa miesiące tramwaje nie będą kursować Alejami Jerozolimskimi, między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. W czerwcu i lipcu tramwajarze zamierzają zbudować torowisko od nowa. Utrudnienia będą ogromne, nie tylko dla pasażerów komunikacji.

- Ze względu na lokalizację i czas trwania remont będzie dość dokuczliwy dla mieszkańców. Przepraszamy, zrobimy wszystko, żeby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze - powiedział na wstępie środowej konferencji prasowej Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Poziom zużycia torów sięga 90 procent

Jak przekonywał, z uwagi na katastrofalny stan torowiska, dłużej czekać nie można.

- Trasa w ciągu Alej Jerozolimskich jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem w całym mieście. W jednym kierunku w szczycie jeździ nią do 45 tramwajów. W niektórych miejscach, przy platformach przystankowych poziom zużycia szyn wynosi 80-90 procent - tłumaczył Niklewicz. Jak wyliczał tylko od początku roku doszło tu do około 50 różnych awarii.

Składy wloką się tutaj 10-20 kilometrów na godzinę, a i tak czuć nierówności. Problematyczny jest zwłaszcza Most Poniatowskiego i jego wiadukt. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazał wymienić dylatację torowiska i uszczelnić jego konstrukcję. Żeby to zrobić, trzeba zdementować szyny.

Dwa miesiące na wszystkie prace

Tramwajarze latami odkładali remont w Alejach Jerozolimskich, czekając na kompleksową modernizację kolejowej linii średnicowej. Jednak kolejarze wciąż opóźniają swoje prace. Niedawno ogłosili, że chcą wydrążyć drugą średnicę dla pociągów dalekobieżnych. I przesuwają inwestycję na lata 30. Tak długo miejska spółka czekać nie mogła. W Tramwajach Warszawskich zakładają, że nowe torowisko posłuży około 10 lat. Dlatego nie zaplanowano istotnych zmian projektowych. - Zostanie odbudowane to, co jest dzisiaj, ale z nowych materiałów - dodał wiceprezes TW.

- Mamy dwumiesięczne okno czasowe na przeprowadzenie prac na sześciu kilometrach toru pojedynczego (czyli na odcinku trzech kilometrów - red.). Obejmuje czerwiec i lipiec, ewentualnie dwa dodatkowe weekendy sierpniowe - zapowiedział Konrad Niklewicz.

Terminy są bardzo wyśrubowane, dlatego front robót obejmie od razu cały odcinek. Pracować będą jednocześnie ekipa tramwajarzy i dwa zespoły firm zewnętrznych, wyłonionych w przetargu. Zakres prac obejmuje wymianę: szyn, podbudowy torowisk (pozostaną utwardzone na prośbę pogotowia ratunkowego), przejazdów przez torowiska, przyrządów wyrównawczych, które zapewniają właściwą pracę szyn.

- Pierwsze prace, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców zaczniemy już 25 maja, w porze nocnej rozpoczniemy demontaż płyt betonowych. Odczuwalne przez mieszkańców zmiany nastąpią 30 maja. Tego dnia wstrzymujemy ruch tramwajowy i wszystkie podmioty z impetem wchodzą na plac budowy - nakreślił plan działań Niklewicz.

Dwa miesiące prac w Alejach Jerozolimskich
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Plac Starynkiewicza będzie miniwęzłem przesiadkowym

Tramwajarze zamierzają uwinąć się ze wszystkim do sierpnia, ale robią jedno zastrzeżenie.

- Dostaliśmy sygnał od firmy wykonującej urządzenia wyrównawcze, że z kilkudziesięciu sztuk, które zamówiliśmy, z kilkoma mogą nie wyrobić się do końca lipca. Zapobiegawczo występujemy o to, by przez dwa sierpniowe weekendy móc pracować. A żeby tramwaje mogły już jeździć, Alejami Jerozolimski zastosujemy tymczasowe wstawki - opisywał przedstawiciel Tramwajów Warszawskich.

W czasie remontu wzrośnie rola marginalnej dziś pętli na Placu Starynkiewicza. Żeby działała efektywnie, na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej i Alej Jerozolimskich wdrożony został już priorytet dla tramwajów.

Dynamiczna organizacja ruchu

Remont oznacza duże utrudnienia dla kierowców, ponieważ tramwajarze będą musieli zająć oba pasy przylegające do torowiska. Ale w godzinach popołudniowego szczytu (14-19) jeden z tych pasów będzie oddawany kierowcom! Oznacza to, że oznakowanie drogowe będzie zmieniane dwa razy dziennie.

- Po raz pierwszy wprowadzamy dynamiczną organizację ruchu w takiej skali. Dla nas to wyzwanie, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę udrożni wyjazd z miasta - przyznał wiceprezes TW. I zastrzegł, że z uwagi na zaangażowanie dużej ilości sprzętu i liczby pracowników w porannym szczycie takie rozwiązanie jest wykluczone.

Ukłonem w stronę kierowców jest również to, że każdy z pięciu przejazdów przez torowisko na remontowanym odcinku, będzie zamykany w innym terminie, ten najbardziej newralgiczny na wysokości Marszałkowskiej w długi weekend czerwcowy (6-7 czerwca) i w środku wakacji (25-26 lipca). W okolicy ronda Dmowskiego i ronda de Gaulle'a zostaną wytyczone zawrotki z powodu braku możliwości przejazdu w relacji północ-południe.

Objazdy i linie zastępcze

Zarząd Transportu Miejskiego opracował plan zmian w komunikacji. - Linie 9 i 24 skracamy do Placu Starynkiewicza. Zawieszamy linie 25, uruchamiamy linię 79 jako "objazdową dziewiątkę". Linia numer 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie miasta. Linię 33 planujemy skierować do pętli Banacha - zapowiedział Paweł Mudant, kierownik Działu Organizacji Przewozów ZTM.

Ponadto między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie kursować zastępcza linia autobusowa Z9. Dwa razy częściej mają kursować autobusy 158, jeżdżące Alejami Jerozolimskimi i Aleją Waszyngtona (co 7,5 minuty zamiast co 15 minut). - Linia Z21 będzie "wydłużoną 521", dojedzie do Stadionu Narodowego, gdzie można się przesiąść do metra lub pociągu - poinformował Mudant.

Nowe torowisko, skrócony czas jazdy

Czas przejazdu zbudowanym od nowa torowiskiem ma się skrócić o dwie minuty. Niewiadomą pozostaje fragment na wiadukcie mostu Poniatowskiego, gdzie narzekający na hałas mieszkańcy wywalczyli sobie ograniczenie prędkości do 10 kilometrów na godzinę. Badanie poziomu dźwięku wykonane przed pracami ma zostać powtórzone po ich zakończeniu. - Jeśli okaże się, że hałas z ruchu tramwajowego będzie mniejszy niż obecnie, wystąpię o podniesienie prędkości tramwajów na tym odcinku - zapowiedział Konrad Niklewicz.

W kolejnych latach tramwajarze zamierzają remontować torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim i Moście Gdański, tam również infrastruktura jest w kiepskim stanie.

Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać

Piotr Bakalarski
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatanie serca w pozycji stojącej
Mdłości, duszności, palpitacje. To nie musi być nerwica, to może być POTS
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Ben-Gvir 02 sklej
"Świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu". Burza po nagraniu ministra
TVN24
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty i areszt dla policjantki
TVN24
Ziemia zatrzęsła się w Danii
Trzęsienie ziemi niedaleko Kopenhagi
METEO
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Podczas konferencji Google I/O w Mountain View w Kalifornii zaprezentowano nowe pole wyszukiwania
Google zapowiada największą zmianę od 25 lat
BIZNES
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Donald Trump
Trump grozi. "Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej"
TVN24
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
Śródmieście
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku
TVN24
Komisja Europejska
Zmiany w polskim KPO. Jest decyzja Komisji Europejskiej
BIZNES
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
TVN24
za grosz sprawiedliwości
Panią Darię państwo zawiodło, ale jest dobra informacja
TVN24
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Protest NSZZ "Solidarność" w Warszawie
Związkowcy przeszli przez Warszawę. Duży protest antyrządowy
Śródmieście
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Peter Magyar, Lech Wałęsa i Donald Tusk
Premierzy spotkali się z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Cezary Tomczyk
Rozmowy w Białym Domu. Tomczyk o "najważniejszym wniosku"
TVN24
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
TVN24
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
TVN24
Burza
Gdzie jest burza? Tu grzmi i mocniej pada
METEO
Policjanci prowadzili pościg za motorowerzystą
Trzy promile i zakaz prowadzenia. Uciekał przez pola i lasy
Okolice
deszcz parasol miasto neony AdobeStock_221305613
Nocą lokalnie popada, w dzień będzie się błyskać
METEO
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
TVN24
2026-05-19T144002Z_1_LWD186319052026RP1_RTRWNEV_C_1863-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-FLOTILLA-TURKEY-SHOTS-0002
Wszyscy Polacy zatrzymani. "Siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał"
TVN24
Prace przed Halą Mirowską
Przed Halą Mirowską odkryto historyczny bruk. Został rozebrany
Dariusz Gałązka
Jeden z nieprawidłowo zaparkowanych samochodów
217 mandatów za parkowanie, 101 aut z blokadami na kołach
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wojaże Ziobry. Co wiadomo o wyjeździe do USA?
Sebastian Zakrzewski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki