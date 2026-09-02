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Praga Południe

Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku

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Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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W środę po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został wstrzymany. Służby sprawdzały znalezione w pobliżu podejrzane pakunki. Występowały utrudnienia w ruchu, autobusy miejskie kierowane były na objazdy. Po kilku godzinach przekazano, że nie ma zagrożenia.

- Zgłoszenie z ulicy Żupniczej otrzymaliśmy o godzinie 15.57. Straż miejska na jednej z ławek znalazła pakunki z przewodami. Musimy ustalić, co to jest - przekazał nam po południu mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - W drodze na miejsce jest specjalistyczna jednostka - dodał.

Przed godziną 20 służby poinformowały, że policyjni pirotechnicy zakończyli już działania w rejonie Żupniczej. - Stwierdzono brak zagrożenia. Znalezione przedmioty okazały się płaskimi bateriami - powiedział nam mł. asp. Gontarek.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl, Mateusz Mżyk, który opisał, że ulica Żupnicza na wysokości przystanku autobusowego Żupnicza 01 została zamknięta w obu kierunkach, zarówno dla samochodów, jak i pieszych.

Akcja służb na ulicy Żupniczej
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Na miejscu pracowała straż pożarna, policja, straż miejska i oddział saperów. Działania skupiały się na polanie i boisku obok ulicy Żupniczej - powiedział Mżyk. - Zdarzenie budziło duże zainteresowanie przechodniów i ludzi na balkonach budynków wokół - dodał.

Były utrudnienia w ruchu

O utrudnieniach poinformował także Warszawski Transport Publiczny. "W związku z działaniami służb na ul. Żupniczej, występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202" - podawał ZTM. Autobusy były skierowane na trasy objazdowe.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Utrudnienia w ruchuPolicjaStraż pożarna
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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