Praga Południe Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku Alicja Glinianowicz |

Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie z ulicy Żupniczej otrzymaliśmy o godzinie 15.57. Straż miejska na jednej z ławek znalazła pakunki z przewodami. Musimy ustalić, co to jest - przekazał nam po południu mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - W drodze na miejsce jest specjalistyczna jednostka - dodał.

Przed godziną 20 służby poinformowały, że policyjni pirotechnicy zakończyli już działania w rejonie Żupniczej. - Stwierdzono brak zagrożenia. Znalezione przedmioty okazały się płaskimi bateriami - powiedział nam mł. asp. Gontarek.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl, Mateusz Mżyk, który opisał, że ulica Żupnicza na wysokości przystanku autobusowego Żupnicza 01 została zamknięta w obu kierunkach, zarówno dla samochodów, jak i pieszych.

Akcja służb na ulicy Żupniczej Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Na miejscu pracowała straż pożarna, policja, straż miejska i oddział saperów. Działania skupiały się na polanie i boisku obok ulicy Żupniczej - powiedział Mżyk. - Zdarzenie budziło duże zainteresowanie przechodniów i ludzi na balkonach budynków wokół - dodał.

Były utrudnienia w ruchu

O utrudnieniach poinformował także Warszawski Transport Publiczny. "W związku z działaniami służb na ul. Żupniczej, występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202" - podawał ZTM. Autobusy były skierowane na trasy objazdowe.