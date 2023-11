85-letni taksówkarz zmarł po zderzeniu z autobusem

Po zderzeniu z miejskim autobusem kierowca osobowego auta był reanimowany. W krytycznym stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Kierowca taksówki miał 85 lat. Dla osób przewożących pasażerów nie ma limitu wieku.

Była dobra widoczność i wyraźny znak "STOP" dla jednego z kierowców. Mimo to, kierowca taksówki wjechał wprost pod nadjeżdżający, mający pierwszeństwo, autobus. - Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie dokładne okoliczności tego zdarzenia - przekazuje podinspektor Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

- Kierowca taksówki urodził się w 1938 roku, czyli to 85-letni mężczyzna - dowiedział się Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Dla kierowców autobusów nie ma limitu wieku

- Oceniamy kogoś refleks, oceniamy koordynację wzrokowo-ruchową, ale to jest też cała baza testów oceniających funkcjonowanie poznawcze, czyli koncentrację uwagi, zdolność do logicznego myślenia - mówi Magdalena Wit-Wesołowska, psycholożka transportu.

Do 60. roku życia testy i badania u kierowców zawodowych przeprowadzane są co pięć lat. Po 60. co 2,5 roku. - Ja znam kilku kolegów, których lekarze nie dopuścili po badaniach psychotechnicznych. Lekarz mu powiedział: "może pan jeździć prywatnie, na własną odpowiedzialność, ale zawodowo nie" - mówi jeden z taksówkarzy.