W aucie włączone były światła awaryjne. "Kierowca siedział w nienaturalnej pozycji, miał drgawki i był zlany potem"

- Zauważyliśmy, że kierujący pojazdem siedzi w nienaturalnej pozycji. Zatrzymaliśmy się, aby sprawdzić, co się stało i czy siedzący w pojeździe nie potrzebuje pomocy. Kiedy podeszliśmy do kierowcy, zobaczyliśmy, że ma drgawki i jest zlany potem – informuje cytowany w komunikacie starszy inspektor Tomasz Plaskota ze stołecznej straży miejskiej.

Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe i ułożyli mężczyzną w bezpiecznej pozycji. Cały czas informując go, że pogotowie jest już w drodze. Po przyjeździe ratowników, kierowca skody został przetransportowany do karetki. Po dokładnym badaniu stanu zdrowia mężczyzny, ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala.