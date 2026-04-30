Praga Południe

W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie

Pogoda na majówkę
Długi weekend majowy za pasem. Stołeczny zarząd zieleni przypomina, że w większości parków i zieleńców nie można grillować. Najlepiej wybrać się w tym celu nad Wisłę, gdzie są wyznaczone legalne paleniska. Najwięcej takich miejsc znajduje się w rejonie plaż Poniatówka i Saska.

Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska przekazała, że dodatkowo parki znajdują się w rejestrze zabytków i są objęte ochroną przyrody. W takich miejscach używanie otwartego ognia może być nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne.

Lista miejsc na grilla w Warszawie

Legalne miejsca do grillowania z paleniskami znajdują się głównie na terenach nad Wisłą oraz w wybranych strefach rekreacyjnych Dzielnicy Wisła. Mowa tu o terenie rekreacji Aluzyjna (Białołęka) - trzy paleniska, plażach nadwiślańskich przy Moście M. Skłodowskiej-Curie - cztery paleniska, na Poniatówce - 10 palenisk, Saskiej - cztery paleniska, dwa z rusztem, w strefie rekreacji Gocław - jedno palenisko, dwa z rusztem, pawilonie edukacyjnym Kamień - jedno palenisko, na plażach Rusałka/ZOO - dwa paleniska, dwa ruszty, Żoliborz - dwa paleniska, jedno z rusztem i przy Płycie Desantu - jedno palenisko.

- To właśnie tam można legalnie rozpalić ogień, o ile przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Poza tym w wyznaczonych miejscach zarządzanych przez warszawskie Lasy Miejskie oraz w wyznaczonych obszarach parków dzielnicowych - przekazała rzeczniczka.

Dodała, że nawet w miejscach dozwolonych należy zachować szczególną ostrożność. W okresach bez deszczu ryzyko pożaru znacząco rośnie.

Nieprzestrzegania przepisów grozi mandatem

Nie można rozpalać ognia przy silnym wietrze i zostawiać ogniska bez nadzoru. Należy zawsze dokładnie ugasić ogień po zakończeniu grillowania, a także mieć pod ręką wodę lub piasek.

- Grillowanie w Warszawie jest możliwe, ale tylko w wyznaczonych miejscach. Parki i zieleńce nie są do tego przeznaczone, a nieprzestrzeganie przepisów może skutkować mandatem lub poważniejszymi konsekwencjami - podkreśliła Kwiecień-Łukaszewska.

Dariusz Gałązka
Czytaj także:
Stara Kornica
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Nowe informacje w sprawie ataku na wójt
Okolice
Awantura w autobusie
Furia kierowcy autobusu po uwadze pasażera. MZA: absolutnie niedopuszczalne
Ursynów
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
Ochota
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
Okolice
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
Okolice
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
Żoliborz
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
Okolice
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
Komunikacja
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Pijana prawniczka zatrzymana. Odpowie nie tylko za próbę przekupstwa
Okolice
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
Śródmieście
Atak nożownika w Starej Kornicy
"Usłyszeliśmy tylko huk". To urzędnicy obezwładnili nożownika, który zaatakował wójt
Okolice
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
Śródmieście
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
Okolice
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
Okolice
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
Alicja Glinianowicz
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
Mokotów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
Śródmieście
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Były utrudnienia na wjeździe do stolicy
Okolice
Ekopatrol uratował wiewiórkę
Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur
Śródmieście
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia w sprawie Adama Andruszkiewicza
TVN24
Komunikacja podczas majówki
Komunikacja miejska podczas majówki
Komunikacja
Bieg Konstytucji 3 Maja
Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
Śródmieście
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany
Praga Południe
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
Okolice
Spółdzielnia wypowiedziała pani Edycie umowę
Po 17 latach musi odejść. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
Śródmieście
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
60 tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
Śródmieście
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Okolice
