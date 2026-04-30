Praga Południe W parkach nie wolno, ale nad Wisłą już tak. Gdzie grillować w Warszawie Oprac. Dariusz Gałązka |

Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska przekazała, że dodatkowo parki znajdują się w rejestrze zabytków i są objęte ochroną przyrody. W takich miejscach używanie otwartego ognia może być nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne.

Lista miejsc na grilla w Warszawie

Legalne miejsca do grillowania z paleniskami znajdują się głównie na terenach nad Wisłą oraz w wybranych strefach rekreacyjnych Dzielnicy Wisła. Mowa tu o terenie rekreacji Aluzyjna (Białołęka) - trzy paleniska, plażach nadwiślańskich przy Moście M. Skłodowskiej-Curie - cztery paleniska, na Poniatówce - 10 palenisk, Saskiej - cztery paleniska, dwa z rusztem, w strefie rekreacji Gocław - jedno palenisko, dwa z rusztem, pawilonie edukacyjnym Kamień - jedno palenisko, na plażach Rusałka/ZOO - dwa paleniska, dwa ruszty, Żoliborz - dwa paleniska, jedno z rusztem i przy Płycie Desantu - jedno palenisko.

- To właśnie tam można legalnie rozpalić ogień, o ile przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Poza tym w wyznaczonych miejscach zarządzanych przez warszawskie Lasy Miejskie oraz w wyznaczonych obszarach parków dzielnicowych - przekazała rzeczniczka.

Dodała, że nawet w miejscach dozwolonych należy zachować szczególną ostrożność. W okresach bez deszczu ryzyko pożaru znacząco rośnie.

Nieprzestrzegania przepisów grozi mandatem

Nie można rozpalać ognia przy silnym wietrze i zostawiać ogniska bez nadzoru. Należy zawsze dokładnie ugasić ogień po zakończeniu grillowania, a także mieć pod ręką wodę lub piasek.

- Grillowanie w Warszawie jest możliwe, ale tylko w wyznaczonych miejscach. Parki i zieleńce nie są do tego przeznaczone, a nieprzestrzeganie przepisów może skutkować mandatem lub poważniejszymi konsekwencjami - podkreśliła Kwiecień-Łukaszewska.