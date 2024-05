Z okna na 10. piętrze wypadały sprzęty domowe

Magnetowid zawisł na kablu

Strażnicy zagrodzili teren, by nikt tamtędy nie chodził. Zawiadomili też policję, pogotowie i straż pożarną. Poszli do mieszkania, z którego wypadały przedmioty.

"Wewnątrz słychać było szuranie i szmery, ale drzwi nikt nie chciał otworzyć. Wejść do lokalu udało się dopiero później strażakom. Był tam starszy mężczyzna, który zdradzał objawy załamania nerwowego. To prawdopodobnie on wyrzucał przez okno to, co wpadło mu w ręce. Wymagał pomocy medycznej, więc został przekazany ratownikom" - opisano w komunikacie.