Tragiczny wypadek na Grochowskiej, w szpitalu zmarł sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani

Policja o przebiegu wypadku na Grochowskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 15 na ulicy Grochowskiej, przy Placu Szembeka, w kierunku Wesołej.

- Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: forda i toyoty. Wstępnie możemy mówić o tym, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa przy skręcie w lewo toyocie. W wyniku tego toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupkę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych, by przejść - przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. - Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec (wcześniej służby podawały, że miał pięć lat - red.). Dziecka nie udało się uratować - dodał.

Policjanci przebadali na zawartość alkoholu kierujących pojazdami, byli trzeźwi. Podróżowali sami.

Pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego.

"Decyzją prokuratora kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani" - podała wieczorem stołeczna policja.

🚨 Informacja dotycząca wypadku, do którego doszło dzisiaj (19 stycznia) na skrzyżowaniu ulic Zamienieckiej i Grochowskiej. Kierowcy zatrzymani.



Kilkanaście minut po godzinie 15.00 Policja otrzymała informację o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów na skrzyżowaniu ulic… pic.twitter.com/FioxlGZV3V — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 19, 2026 Rozwiń

- To skrzyżowanie jest uznawane za niebezpieczne, jednak do tej pory nie było na nim tak poważnego wypadku. Przy okazji każdego skrzyżowania musimy zachować wzmożoną ostrożność. Warunki nie są łatwe - podkreślił policjant.

Policja o okolicznościach wypadku na Grochowskiej Źródło: TVN24

Tragiczny wypadek na Grochowskiej Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR Źródło: tvnwarszawa.pl Jedno z aut dachowało Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało sześć osób. - W najcięższym stanie było dziecko, które zostało karetką przetransportowane do szpitala - dodała.

Chłopca nie udało się uratować

Po godzinie 17 rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Mariusz Mazurek poinformował, że chłopiec zmarł. Według słów lekarzy, został przywieziony w "stanie śmierci dokonanej".

– Lekarze przez 30 minut prowadzili jeszcze reanimację. Niestety, nie udała się – dodał.

Do szpitali trafiły trzy kobiety w wieku 30, 34 i 45 lat. Dwaj mężczyźni zostali opatrzeni na miejscu.

Służby pracują na Grochowskiej Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadek na ulicy Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Były duże utrudnienia

Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach w tej okolicy.

"W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - podawał.

Autobusy linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 kursowały objazdem ulicami Grochowską, Podolską, Szaserów, Wspólna Droga do Grochowskiej.

Autobusy linii 148 w kierunku Wiatracznej kursowały: Zamieniecką, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, a w kierunku lotniska Chopina - Grochowską, Wspólną Drogą, Szaserów, Wiatraczną, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską, Fieldorfa.

Natomiast autobusy linii 141 - Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską i Zamieniecką, a linii 123 - Fieldorfa, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zakole.

Linia 135 kursowała ulicami: Fieldorfa, Ostrobramska, Płowiecka, Grochowska, Podolska, Szaserów, Chłopickiego.

Po godzinie 18 przywrócono normalny ruch.