Tragiczny wypadek na Grochowskiej, w szpitalu zmarł sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 15 na ulicy Grochowskiej, przy Placu Szembeka, w kierunku Wesołej.
- Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: forda i toyoty. Wstępnie możemy mówić o tym, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa przy skręcie w lewo toyocie. W wyniku tego toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupkę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych, by przejść - przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. - Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec (wcześniej służby podawały, że miał pięć lat - red.). Dziecka nie udało się uratować - dodał.
Policjanci przebadali na zawartość alkoholu kierujących pojazdami, byli trzeźwi. Podróżowali sami.
Pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego.
"Decyzją prokuratora kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani" - podała wieczorem stołeczna policja.
- To skrzyżowanie jest uznawane za niebezpieczne, jednak do tej pory nie było na nim tak poważnego wypadku. Przy okazji każdego skrzyżowania musimy zachować wzmożoną ostrożność. Warunki nie są łatwe - podkreślił policjant.
Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało sześć osób. - W najcięższym stanie było dziecko, które zostało karetką przetransportowane do szpitala - dodała.
Chłopca nie udało się uratować
Po godzinie 17 rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Mariusz Mazurek poinformował, że chłopiec zmarł. Według słów lekarzy, został przywieziony w "stanie śmierci dokonanej".
– Lekarze przez 30 minut prowadzili jeszcze reanimację. Niestety, nie udała się – dodał.
Do szpitali trafiły trzy kobiety w wieku 30, 34 i 45 lat. Dwaj mężczyźni zostali opatrzeni na miejscu.
Były duże utrudnienia
Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach w tej okolicy.
"W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - podawał.
Autobusy linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 kursowały objazdem ulicami Grochowską, Podolską, Szaserów, Wspólna Droga do Grochowskiej.
Autobusy linii 148 w kierunku Wiatracznej kursowały: Zamieniecką, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, a w kierunku lotniska Chopina - Grochowską, Wspólną Drogą, Szaserów, Wiatraczną, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską, Fieldorfa.
Natomiast autobusy linii 141 - Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską i Zamieniecką, a linii 123 - Fieldorfa, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zakole.
Linia 135 kursowała ulicami: Fieldorfa, Ostrobramska, Płowiecka, Grochowska, Podolska, Szaserów, Chłopickiego.
Po godzinie 18 przywrócono normalny ruch.
