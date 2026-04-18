Praga Południe Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję Oprac. Katarzyna Kędra |

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"

Kolejarze przyznają: to inwestycja niezbędna i pilna. Analizy jednoznacznie wykazały, że bez jej realizacji rozpoczęcie przebudowy warszawskiej linii średnicowej nie byłoby możliwe w sposób racjonalny i bezpieczny. Jak podkreślają, modernizacja Warszawy Wschodniej otworzy nowe perspektywy dla przewoźników, a pasażerom zapewni dostęp do kolei bez barier w standardzie XXI wieku.

Czekają na rozstrzygnięcie

"Obecnie Polskie Linie Kolejowe S.A. czekają na rozstrzygnięcie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Rozprawa zaplanowana jest na 22 kwietnia. To od decyzji KIO zależy termin podpisania umowy z wykonawcą oraz start robót. Jeśli odwołanie złożone przez firmę INTERCOR (jeden z oferentów w przetargu) zostanie oddalone, prace ruszą jeszcze w tym roku, a umowę z wykonawcą planujemy podpisać w czerwcu" - czytamy w komunikacie PLK.

"W przetargu na modernizację Warszawy Wschodniej złożono sześć ofert. Najkorzystniejszą - o wartości 2 955 788 273,36 zł netto - wybrano ofertę spółki TORPOL S.A. Do postępowania nie dopuszczono firm z państw trzecich" - wskazują kolejarze.

"Gazeta Stołeczna" ustaliła z kolei, że na początku kwietnia szef PKP Inercity Janusz Malinowski "zwrócił się do stojącego na czele PKP SA Alana Berouda, by wpłynął na spółkę Polskie Linie Kolejowe, inwestora modernizacji praskiej części linii średnicowej z dworcem Warszawa Wschodnia". Według informacji "Stołecznej" prezes PKP Intercity obawia się kryzysu komunikacyjnego w stolicy, gdyby pociągi tego przewoźnika nie mogły przejeżdżać przez Dworzec Wschodni podczas prowadzonych prac. Dlatego prezes Malinowski miał zwrócić się do spółki matki, by ta opóźniła remont aż o rok.

Dla Intercity ważne jest połącznie jedynej swojej bazy w Warszawie na Grochowie z Dworcem Centralnym, skąd część składów rusza w kierunku zachodnim i południowym kraju.

PKP PLK uspokajają jednak w swoim komunikacie. Spółka zapewnia, że roboty na stacji będą prowadzone w inny sposób niż podczas zakończonej rok temu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. "Na Zachodniej przez cały czas utrzymywaliśmy ruch pociągów, a prace realizowaliśmy etapami - kolejno na poszczególnych torach i peronach. Zdobyte tam doświadczenia pozwoliły efektywniej zaplanować modernizację stacji Warszawa Wschodnia - zarówno w zakresie organizacji ruchu pociągów, harmonogramu prac, jak i budżetu, który w tym przypadku jest ponad dwukrotnie większy" - podkreśla.

Ruch pociągów podczas remontu

Z komunikatu dowiadujemy się również, że przebudowa stacji zostanie podzielona na dwa główne etapy:

· Etap I – modernizacja peronów 1-4 wraz z torami,

· Etap II – modernizacja peronów 5-7 wraz z torami.

W zapowiedzi robót czytamy także, że w trakcie modernizacji peronów 1–4 ruch pociągów dalekobieżnych na stacji Warszawa Wschodnia będzie częściowo wstrzymany. Pociągi jadące w kierunku Terespola oraz niektóre pociągi do Lublina będą rozpoczynać i kończyć bieg na peronie 5. Pozostałe będą odjeżdżać ze stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Wybrane pociągi Intercity będą mogły korzystać z peronów i torów przeznaczonych dla ruchu podmiejskiego.

Z kolei w czasie modernizacji peronów 5-7 pociągi podmiejskie pojadą z Warszawy Wschodniej przez bajpas na Warszawie Stadion i dalej przez Warszawę Powiśle i Śródmieście, a pociągi dalekobieżne nadal będą korzystać ze stacji Warszawa Gdańska.

"Dla usprawnienia ruchu pociągów powstanie tymczasowy peron na przystanku Warszawa Stadion, a obecny zastąpiony dwukrawędziowym. Do grudnia 2026 r. zaplanowano budowę przystanku Warszawa Ulrychów pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, który będzie dostosowany do obsługi pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych, co usprawni komunikację na Warszawskim Węźle Kolejowym" - zapowiadają PKP PLK.

W ocenie spółki, tak zaplanowana organizacja ruchu pozwoli ograniczyć ryzyko usterek i zakłóceń. Natomiast przyjęty harmonogram ma zapewnić pasażerom jak najwyższy komfort i przewidywalność podróży, wykorzystując doświadczenia z modernizacji stacji Warszawa Zachodnia.

Zdaniem kolejarzy modernizacja Warszawy Wschodniej oraz linii w kierunku Warszawy Zachodniej to "absolutna konieczność przed rozpoczęciem przebudowy linii średnicowej". Oceniają też, że połączenie tych dwóch dużych inwestycji w jednym czasie - prac na Wschodniej oraz w tunelu i na moście średnicowym - sparaliżowałoby ruch kolejowy przez Warszawę. Tłumaczą, że z tego powodu oba projekty zostały racjonalnie rozdzielone.

Remont stacji Warszawa Wschodnia. Co się zmieni?

W ramach inwestycji na Warszawie Wschodniej powstanie: siedem nowoczesnych peronów z pełnym zadaszeniem, windy, schody ruchome i dostępność dla osób o ograniczonej mobilności, nowy łącznik pomiędzy istniejącymi tunelami, system dynamicznej informacji pasażerskiej, nowe tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem.

"To także ważna inwestycja miejska. Nowy tunel pod stacją połączy ul. Kijowską z ul. Żupniczą, zapewniający dogodne dojście do planowanej ul. Tysiąclecia. Przebudowany zostanie również przystanek Warszawa Stadion. Powstanie nowy peron, który będzie obsługiwał podróżnych do czasu zakończenia prac na linii średnicowej. Co szczególnie istotne dla pasażerów, zbudowany zostanie bezpośredni łącznik z metrem przy przystanku Stadion Narodowy, umożliwiający wygodne, suche przesiadki bez konieczności wychodzenia na zewnątrz" - wymieniają PLK.

Oprócz tego, na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne, łączące Pragę Południe z Pragą Północą.

"Jednym z kluczowych elementów projektu będzie budowa estakady łączącej Warszawę Wschodnią z linią kolejową nr 9. Ten imponujący, 29‑przęsłowy obiekt o długości ponad 1600 metrów przeniesie dwa tory i znacząco poprawi połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie także nowa nastawnia z nowoczesnymi systemami komputerowymi oraz zmodernizowane zostaną wiadukty nad ulicami: Targową, Zamoyskiego i Siwca" - czytamy dalej.

Inwestycja będzie finansowana ze środków unijnych, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

