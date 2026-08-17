Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna
Prace w okolicy Ronda Wiatraczna rozpoczęły się już w poniedziałek. Na ulicy Zakole drogowcy wyremontują jezdnię, przystanek i chodniki. Z kolei na skrzyżowaniu z Wiatraczną pojawi się wyspa - piesi przejdą tu nowymi przejściami przez Zakole i Wiatraczną. Będzie bezpieczniej. Wokół zostanie posadzona zieleń.
Organizacja ruchu podczas remontu
W poniedziałek od godziny 6 ulica Zakole jest wyłączona z ruchu. Dodatkowo od wtorku, 18 sierpnia, prace będą prowadzone na Rondzie Wiatraczna.
Objazd zamkniętego odcinka ulicy Zakole z Grochowskiej poprowadzi: Podskarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej lub Międzyborską i Aleją Waszyngtona do ronda.
Jezdnia na Rondzie Wiatraczna w stronę Targowej będzie zwężona. Drogowcy zamkną dwa pasy: prawy i środkowy. Kierowcy pojadą jednym - przy torach tramwajowych.
Zakazy parkowania i autobusy na objazdach
Prace wymuszają wprowadzenie zakazów parkowania, także na miejscach postojowych, z informacją o możliwości odholowania samochodu.
Drogowcy zapowiadają, że jezdnia zostanie otwarta jeszcze w sierpniu. Prace na chodnikach potrwają nieco dłużej.
Trasy zmienią autobusy linii: 123, 173, 188 i 523. Pojadą Grochowską do Podskarbińskiej i do swoich stałych tras: linie 123, 188 i 523 do Dwernickiego, a 173 do Mińskiej.