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Praga Południe

Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna

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Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Rondo Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych z lotu ptaka
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
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W związku z remontem nawierzchni jezdni oraz chodników drogowcy zamknęli ulicę Zakole i zwężą Rondo Wiatraczna. Autobusy zostały skierowane na objazdy.

Prace w okolicy Ronda Wiatraczna rozpoczęły się już w poniedziałek. Na ulicy Zakole drogowcy wyremontują jezdnię, przystanek i chodniki. Z kolei na skrzyżowaniu z Wiatraczną pojawi się wyspa - piesi przejdą tu nowymi przejściami przez Zakole i Wiatraczną. Będzie bezpieczniej. Wokół zostanie posadzona zieleń.

Organizacja ruchu podczas remontu

W poniedziałek od godziny 6 ulica Zakole jest wyłączona z ruchu. Dodatkowo od wtorku, 18 sierpnia, prace będą prowadzone na Rondzie Wiatraczna.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Zakole z Grochowskiej poprowadzi: Podskarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej lub Międzyborską i Aleją Waszyngtona do ronda.

Jezdnia na Rondzie Wiatraczna w stronę Targowej będzie zwężona. Drogowcy zamkną dwa pasy: prawy i środkowy. Kierowcy pojadą jednym - przy torach tramwajowych.

Objazd zamkniętej ulicy
Objazd zamkniętej ulicy
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zakazy parkowania i autobusy na objazdach

Prace wymuszają wprowadzenie zakazów parkowania, także na miejscach postojowych, z informacją o możliwości odholowania samochodu.

Drogowcy zapowiadają, że jezdnia zostanie otwarta jeszcze w sierpniu. Prace na chodnikach potrwają nieco dłużej.

Trasy zmienią autobusy linii: 123, 173, 188 i 523. Pojadą Grochowską do Podskarbińskiej i do swoich stałych tras: linie 123, 188 i 523 do Dwernickiego, a 173 do Mińskiej. 

Rejon Ronda Wiatraczna
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Źródło zdjęcia: ZDM
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Źródło zdjęcia: ZDM
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Źródło zdjęcia: ZDM
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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