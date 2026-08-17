Praga Południe Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna Oprac. Dariusz Gałązka |

Rondo Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych z lotu ptaka Źródło wideo: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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Prace w okolicy Ronda Wiatraczna rozpoczęły się już w poniedziałek. Na ulicy Zakole drogowcy wyremontują jezdnię, przystanek i chodniki. Z kolei na skrzyżowaniu z Wiatraczną pojawi się wyspa - piesi przejdą tu nowymi przejściami przez Zakole i Wiatraczną. Będzie bezpieczniej. Wokół zostanie posadzona zieleń.

Organizacja ruchu podczas remontu

W poniedziałek od godziny 6 ulica Zakole jest wyłączona z ruchu. Dodatkowo od wtorku, 18 sierpnia, prace będą prowadzone na Rondzie Wiatraczna.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Zakole z Grochowskiej poprowadzi: Podskarbińską i Dwernickiego do Wiatracznej lub Międzyborską i Aleją Waszyngtona do ronda.

Jezdnia na Rondzie Wiatraczna w stronę Targowej będzie zwężona. Drogowcy zamkną dwa pasy: prawy i środkowy. Kierowcy pojadą jednym - przy torach tramwajowych.

Objazd zamkniętej ulicy Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zakazy parkowania i autobusy na objazdach

Prace wymuszają wprowadzenie zakazów parkowania, także na miejscach postojowych, z informacją o możliwości odholowania samochodu.

Drogowcy zapowiadają, że jezdnia zostanie otwarta jeszcze w sierpniu. Prace na chodnikach potrwają nieco dłużej.

Trasy zmienią autobusy linii: 123, 173, 188 i 523. Pojadą Grochowską do Podskarbińskiej i do swoich stałych tras: linie 123, 188 i 523 do Dwernickiego, a 173 do Mińskiej.

Rejon Ronda Wiatraczna Remont w rejonie Ronda Wiatraczna Źródło zdjęcia: ZDM Remont w rejonie Ronda Wiatraczna Źródło zdjęcia: ZDM Remont w rejonie Ronda Wiatraczna Źródło zdjęcia: ZDM