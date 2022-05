Mieli bić pałkami służbowymi przypadkowe osoby. Nie rozpoznano ich na nagraniach, sprawę umorzono

Jak przypomniał reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, marsz 11 listopada 2020 roku został zapamiętany m.in. z tego, że wtedy odbyła się słynna "bitwa" pod jednym z salonów prasowych w centrum Warszawy. Oprócz tego spłonęło mieszkanie na warszawskim Powiślu, ale doszło też do zamieszek już po samym marszu - w okolicach przystanku kolejowego Warszawa Stadion. - Od razu po tym marszu zaczęły się pojawiać informacje, że policjanci zorganizowali tam tzw. "ścieżkę zdrowia", że ustawili się w szpalerze i że okładali pałkami służbowymi wszystkich, którzy tam przechodzili, nawet przypadkowe osoby. Wtedy też Komenda Stołeczna broniła się, że to nie było przypadkowe, a funkcjonariusze zostali zaatakowani, m.in. kamieniami, natomiast prokuratura nie dała temu wiary, bo uznała, że doszło do przestępstwa - do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy - przypomniał reporter.