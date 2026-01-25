Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli

Pełnili służbę w okolicach Stadionu Narodowego podczas 34. Finału WOŚP. Zobaczyli tam matkę z dwójką dzieci, która próbowała sobie poradzić z uszkodzonym wózkiem i dwójką dzieci. Funkcjonariusze z warszawskiego oddziału prewencji policji i komendy na Pradze Południe ruszyli z pomocą.
"Usterka okazała się na tyle poważna, że w warunkach terenowych nie można było jej usunąć, a maluchy zmęczone. Na szczęcie młoda mama mieszkała blisko, więc zmotoryzowani policjanci patrolujący rejon w pobliżu Narodowego, gdzie odbywa się Finał WOŚP, mogli pomóc jej dostać się do domu" – podali stołeczni policjanci we wpisie na platfoemie X.
Zasłabła na starcie
W sobotę z kolei funkcjonariusze oddziału prewencji policji w Warszawie pomogli 17-letniej uczestniczce biegu "Policz się z cukrzycą", która zasłabła na linii startu. Udzielili pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa.
Nastolatka została przewieziona do jednego z warszawskich szpitali.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP/X