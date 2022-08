Kradły kosmetyki, by lepiej wyglądać. Matka z córką tłumaczyły się "zaćmieniem lub amokiem"

Zaczęło się od interwencji w jednej z sieciowych drogerii. Pracownicy ochrony udaremnili tam kradzież i ujęli podejrzane osoby, jak się okazało - matkę z córką. Kobiety nie zapłaciły za kremy, pasty do zębów, artykuły chemiczne i słodkie przekąski o łącznej wartości ponad 1200 złotych.

Zatrzymanie i przeszukanie mieszkania

55- i 28-latka zostały zatrzymane, a sprawa swój ciąg dalszy miała w wydziale do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Funkcjonariusze podejrzewali, że kobiety mogły dopuścić się już wcześniej podobnych kradzieży. - Nie ograniczyli się do materiału, jakiego dostarczyło zatrzymanie kobiet i ta jedna kradzież. Bardzo szybko nabrali podejrzeń, że duet matki z córką może mieć na swoim koncie więcej podobnych zdarzeń - poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

"Podobno wszystko to robiły dla siebie"

- 55-latka próbowała przekonywać, że zupełnie nie wie co się stało. Tłumaczyła, że może wspólnie z córką doznały jakiegoś zaćmienia, wpadły w amok i dlatego wzięły te wszystkie towary. Podobno wszystko to robiły dla siebie, by lepiej wyglądać, np. w związku z poszukiwaniem pracy - tłumaczy Węgrzyniak.