Leżał na poboczu drogi. Od trzech dni szukała go rodzina

W poniedziałek przed 14 ktoś zauważył leżącego u zbiegu ulicy Dudziarskiej z Kozią Górką starszego mężczyznę i powiadomił straż miejską. Okazało, że zaginął w piątek. Poszukiwała go zaniepokojona rodzina.

"Szybko zorientowali się, że nie wie on, gdzie się znajduje. Zadbali o jego komfort psychiczny i wezwali pogotowie ratunkowe. 73-latek cierpi na zaniki pamięci. Na szczęście pamiętał, jak się nazywa i że jest mieszkańcem Warszawy. W trakcie rozmowy okazało się, że miał przy sobie numer telefonu do najbliższych, co umożliwiło kontakt z jego siostrą" - opisuje w komunikacie stołeczna straż miejska.