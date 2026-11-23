Praga Południe Jeden salon gier, trzy rozboje. Podejrzani to dwaj bracia i ich znajoma Oprac. Dariusz Gałązka |

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KRP VII Źródło zdj. gł.: KRP VII

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Policjanci zajmujący się przestępstwami przeciwko mieniu powiązali z trzema napadami 49-latka, jego 45-letniego brata i ich 32-letnią znajomą. Jak podaje policja, podejrzani byli już karani za poważne przestępstwa i mieli związki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Kontrterroryści w akcji

Prokurator zarządził zatrzymanie całej trójki. Policjanci przeprowadzili akcję jednocześnie w trzech miejscach w Warszawie i okolicach. W zatrzymaniach wsparli ich funkcjonariusze centralnego pododdziału kontrterrorystycznego BOA oraz warszawskiego pododdziału kontrterrorystycznego.

"Podczas przeszukania miejsc zamieszkania policjanci odnaleźli i zabezpieczyli część ubrań, które mieli na sobie podejrzani w chwili dokonywania przestępstw" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. W mieszkaniu młodszego z braci funkcjonariusze znaleźli też marihuanę.

Bracia mutlirecydywiści

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe 49-latek usłyszał zarzuty trzech rozbojów, a jego brat - dwóch rozbojów i posiadania narkotyków. Według prokuratury bracia mieli dopuścić się rozbojów w warunkach multirecydywy. Śledczy zarzucają 32-latce udział w jednym napadzie wspólnie z oboma mężczyznami.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował braci na trzy miesiące. Ich znajoma została objęta policyjnym dozorem i zakazał jej opuszczania kraju.

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o rozboje Źródło zdjęcia: KRP VII