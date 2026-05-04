3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
Mężczyzna był dobrze znany policjantom z wcześniejszych interwencji i zatrzymań. Był już też karany za kradzieże i posiadanie narkotyków. Tym razem policjanci szukali go w sprawie kradzieży paliw, posługiwania się tablicami rejestracyjnymi z innego pojazdu oraz kierowania samochodem bez uprawnień. To wszystko działo się między końcem grudnia a początkiem kwietnia.
Sprawą zajmowali się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Uzyskali informację na temat tego, kiedy i gdzie ma się pojawić 35-latek.
Zatrzymany w bramie kamienicy
"Kilka dni temu wieczorem w jednej z grochowskich bram sprawa znalazła swój finał. Policjanci zatrzymali tam trzech mężczyzn. Dwóch z nich, po wykonaniu niezbędnych czynności, zostało zwolnionych. 35-latek trafił do policyjnej celi, miał przy sobie marihuanę" - przekazuje w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Praga Południe 35-latek usłyszał zarzuty dotyczące 39 kradzieży paliw, w tym 25 przy użyciu tablic rejestracyjnych z innego pojazdu oraz posiadania narkotyków.
Przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy, więc grozi mu do 7,5 roku więzienia.
Odpowie też za 40 wykroczeń polegających na kierowaniu samochodem bez uprawnień. W tym przypadku grozi mu grzywna nie mniejsza niż 1,5 tysiąca złotych.
35-latek został tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowany.
