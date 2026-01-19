Po zderzeniu auto wpadło na przejście dla pieszych i dachowało. W szpitalu zmarł pięciolatek

Ciężko ranny w wypadku pięciolatek zmarł w szpitalu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Grochowskiej, przy Placu Szembeka, w kierunku Wesołej.

- Wstępne informacje są takie, że prawdopodobnie kierowca Forda wykonywał lewoskręt, poruszając się ulicą Zamieniecką, wówczas kierowca Toyoty, który poruszał się ulicą Grochowską uderzył w niego. W wyniku tego Toyota dachowała i tak przemieszczała się w kierunku przejścia dla pieszych i chodnika. Na przejściu dla pieszych stała grupka osób - przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. - Policjanci przebadali na zawartość alkoholu kierujących pojazdami, są trzeźwi. Podróżowali sami. Jeden był opatrywany przez ratowników medycznych, nie wymagał hospitalizacji. Kierowca Toyoty, która dachowała, nie odniósł obrażeń.

Policja o okolicznościach wypadku na Grochowskiej Źródło: TVN24

Wypadek na Grochowskiej Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR Źródło: tvnwarszawa.pl Jedno z aut dachowało Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało sześć osób. - W najcięższym stanie było dziecko, które zostało karetką przetransportowane do szpitala - dodała.

Chłopca nie udało się uratować

Po godzinie 17 rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Mariusz Mazurek poinformował, że pięcioletni chłopiec zmarł. Według słów lekarzy, został przywieziony w "stanie śmierci dokonanej".

– Lekarze przez 30 minut prowadzili jeszcze reanimację. Niestety, nie udała się – dodał.

Do szpitali trafiły też trzy kobiety w wieku 30, 34 i 45 lat. Dwaj mężczyźni zostali opatrzeni na miejscu.

Służby pracują na Grochowskiej Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pracują na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Ulica Grochowska jest zablokowana. Wyjazd z Zamienieckiej jest całkowicie zamknięty, tak samo droga w kierunku Wesołej. Służby pojedyncze auta puszczają z Grochowskiej w Zamieniecką - przekazywał po godzinie 16.

Wypadek na ulicy Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Duże utrudnienia

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w tej okolicy.

"W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - podał.

Autobusy linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 kursują objazdem ulicami Grochowską, Podolską, Szaserów, Wspólna Droga do Grochowskiej.

Autobusy linii 148 w kierunku Wiatracznej kursują: Zamieniecką, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, a w kierunku lotniska Chopina - Grochowską, Wspólną Drogą, Szaserów, Wiatraczną, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską, Fieldorfa.

Natomiast autobusy linii 141 - Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską i Zamieniecką, a linii 123 - Fieldorfa, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zakole.

Linia 135 kursuje ulicami: Fieldorfa, Ostrobramska, Płowiecka, Grochowska, Podolska, Szaserów, Chłopickiego.