Po zderzeniu auto wpadło na przejście dla pieszych i dachowało. W szpitalu zmarł pięciolatek

Do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Grochowskiej, przy Placu Szembeka, w kierunku Wesołej.
- Wstępne informacje są takie, że prawdopodobnie kierowca Forda wykonywał lewoskręt, poruszając się ulicą Zamieniecką, wówczas kierowca Toyoty, który poruszał się ulicą Grochowską uderzył w niego. W wyniku tego Toyota dachowała i tak przemieszczała się w kierunku przejścia dla pieszych i chodnika. Na przejściu dla pieszych stała grupka osób - przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji. - Policjanci przebadali na zawartość alkoholu kierujących pojazdami, są trzeźwi. Podróżowali sami. Jeden był opatrywany przez ratowników medycznych, nie wymagał hospitalizacji. Kierowca Toyoty, która dachowała, nie odniósł obrażeń.
Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało sześć osób. - W najcięższym stanie było dziecko, które zostało karetką przetransportowane do szpitala - dodała.
Chłopca nie udało się uratować
Po godzinie 17 rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Mariusz Mazurek poinformował, że pięcioletni chłopiec zmarł. Według słów lekarzy, został przywieziony w "stanie śmierci dokonanej".
– Lekarze przez 30 minut prowadzili jeszcze reanimację. Niestety, nie udała się – dodał.
Do szpitali trafiły też trzy kobiety w wieku 30, 34 i 45 lat. Dwaj mężczyźni zostali opatrzeni na miejscu.
Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Ulica Grochowska jest zablokowana. Wyjazd z Zamienieckiej jest całkowicie zamknięty, tak samo droga w kierunku Wesołej. Służby pojedyncze auta puszczają z Grochowskiej w Zamieniecką - przekazywał po godzinie 16.
Duże utrudnienia
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w tej okolicy.
"W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - podał.
Autobusy linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 kursują objazdem ulicami Grochowską, Podolską, Szaserów, Wspólna Droga do Grochowskiej.
Autobusy linii 148 w kierunku Wiatracznej kursują: Zamieniecką, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, a w kierunku lotniska Chopina - Grochowską, Wspólną Drogą, Szaserów, Wiatraczną, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską, Fieldorfa.
Natomiast autobusy linii 141 - Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską i Zamieniecką, a linii 123 - Fieldorfa, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zakole.
Linia 135 kursuje ulicami: Fieldorfa, Ostrobramska, Płowiecka, Grochowska, Podolska, Szaserów, Chłopickiego.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszwa.pl/PAP
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl