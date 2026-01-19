Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Po zderzeniu auto wpadło na przejście dla pieszych i dachowało. Są ranni, w tym czteroletnie dziecko

Wypadek na Grochowskiej
LPR o akcji ratunkowej po wypadku na Grochowskiej
Źródło: TVN24
Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Grochowskiej. Jeden dachował i wpadł na przejście dla pieszych. Pięć osób, w tym czteroletnie dziecko, jest poszkodowanych. Trwają działania służb, są duże utrudnienia.

Trwa wydanie specjalne w TVN24.

Do poważnego zdarzenia doszło na ulicy Grochowskiej, przy Placu Szembeka, w kierunku Wesołej.

- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem. Obojgu jest udzielana pomoc w karetce - przekazał mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Z kolei st. asp. Bogdan Smoter z miejskiej straży pożarnej przekazał, że samochód uderzył w cztery osoby przechodzące przez pasy. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, dwie grupy operacyjne - miejska i wojewódzka. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rzecznik LPR Justyna Sochacka poinformowała, że poszkodowanych zostało pięć osób. - W najcięższym stanie jest czteroletnie dziecko, które zostało karetką przetransportowane do szpitala - dodała.

Na miejscu jest Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Całe skrzyżowanie jest zastawione przez służby. Na miejscu pracują cztery karetki, jest pełno policji i straży pożarnej. Czerwony samochód osobowy leży na dachu, jest zasłonięty przez parawan straży pożarnej – relacjonował reporter przed godziną 16. - Na skrzyżowaniu zderzyły się co najmniej dwa samochody, jeden wciąż tam stoi. Drugi w wyniku uderzenia wjechał, a właściwie wleciał, bo dachował, na chodnik - dodał.

Wypadek na Grochowskiej
Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR
Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR
Źródło: tvnwarszawa.pl
Jedno z aut dachowało
Jedno z aut dachowało
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Ulica Grochowska jest zablokowana. - Wyjazd z Zamienieckiej jest całkowicie zamknięty, tak samo droga w kierunku Wesołej. Służby pojedyncze auta puszczają z Grochowskiej w Zamieniecką - dodał Mżyk po godzinie 16.

Klatka kluczowa-171425
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Duże utrudnienia

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w tej okolicy.

"W związku z wypadkiem na skrzyżowaniu Grochowska/Zamieniecka linie 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 zostały skierowane na trasy objazdowe" - podał.

Autobusy linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730 kursują objazdem ulicami Grochowską, Podolską, Szaserów, Wspólna Droga do Grochowskiej.

Autobusy linii 148 w kierunku Wiatracznej kursują: Zamieniecką, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, a w kierunku lotniska Chopina - Grochowską, Wspólną Drogą, Szaserów, Wiatraczną, Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską, Fieldorfa.

Natomiast autobusy linii 141 - Al. Stanów Zjednoczonych, Grenadierów, Ostrobramską i Zamieniecką, a linii 123 - Fieldorfa, Ostrobramską, Grenadierów, Al. Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zakole.

Linia 135 kursuje ulicami: Fieldorfa, Ostrobramska, Płowiecka, Grochowska, Podolska, Szaserów, Chłopickiego.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszwa.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

