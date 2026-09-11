Nie zatrzymał się, wjechał przed lokomotywę
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 września około godziny 13 na przejeździe kolejowym przy ulicy Chłopickiego. Kierowca ciężarówki zderzył się tam z lokomotywą.
Kierowca nie zatrzymał się przed znakiem
"Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 39-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN, zbliżając się do przejazdu kolejowego, nie zastosował się do znaku B-20 STOP i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu lokomotywie, która na terenie warsztatów PKP Intercity holowała dwie kolejne lokomotywy. W wyniku tego doszło do zderzenia. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń" - poinformowali w komunikacie policjanci z KSP.
Kierowca ciężarówki oraz maszynista byli trzeźwi.
Za popełnione wykroczenie 39-latek został ukarany grzywną w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 10 punktami.