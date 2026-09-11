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Praga Południe

Nie zatrzymał się, wjechał przed lokomotywę

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Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Pociągi w całej Polsce są opóźnione
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KSP
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Na przejeździe kolejowym w Olszynce Grochowskiej kierowca ciężarówki doprowadził do kolizji z lokomotywą. Na szczęście nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 września około godziny 13 na przejeździe kolejowym przy ulicy Chłopickiego. Kierowca ciężarówki zderzył się tam z lokomotywą.

Kierowca nie zatrzymał się przed znakiem

"Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 39-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN, zbliżając się do przejazdu kolejowego, nie zastosował się do znaku B-20 STOP i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu lokomotywie, która na terenie warsztatów PKP Intercity holowała dwie kolejne lokomotywy. W wyniku tego doszło do zderzenia. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń" - poinformowali w komunikacie policjanci z KSP.

Kierowca ciężarówki oraz maszynista byli trzeźwi.

Za popełnione wykroczenie 39-latek został ukarany grzywną w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 10 punktami.  

Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Źródło zdjęcia: KSP
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Źródło zdjęcia: KSP
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Źródło zdjęcia: KSP
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Kolizja ciężarówki i lokomotywy
Źródło zdjęcia: KSP
wawa 1
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Kolej
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