Policjanci z "Kobry" wykorzystali posiadane informacje do przeprowadzenia działań w warsztacie samochodowym. Z ich ustaleń wynikało, że miały znajdować się tam kradzione samochody. Przystąpili do przygotowania działań. Po wykonaniu sprawdzeń i ustaleniu szczegółów, we współpracy z policjantami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚP pojawili się w warsztacie w Nowym Dworze Mazowieckim.