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Praga Południe

Molestował ekspedientkę w sklepie. Zatrzymali go strażnicy miejscy

Mężczyzna został zatrzymany przez strażników miejskich
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Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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Reakcja strażników miejskich doprowadziła do zatrzymania 55-latka, który w jednym ze sklepów spożywczych wulgarnie zaczepiał i dotykał młodą ekspedientkę. Przerażona 20-latka przed napastnikiem schroniła się na zapleczu, a ucieczkę agresora zablokowali funkcjonariusze zaalarmowani przez kierowniczkę placówki.

We środę, 30 września około godziny 13 strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego przechodzili obok sklepu spożywczego. Przy drzwiach zauważyli zdenerwowaną kobietę. Była to kierowniczka placówki. "Jak poinformowała, wewnątrz znajdował się mężczyzna, który przed chwilą napastował seksualnie jej młodą pracownicę. Przerażona kobieta wyrwała się i zatrzasnęła na zapleczu, a jej szefowa poszukiwała pomocy" - opisała straż miejska.

Zaczepiał i dotykał ekspedientkę

Strażnicy weszli do sklepu i uniemożliwili potencjalnemu sprawcy opuszczenie lokalu. O sytuacji została zawiadomiona policja. 55-latek został zatrzymany. "Początkowo zaprzeczał, jakoby opisywane zdarzenie miało miejsce. W oczekiwaniu na patrol policji, kierowniczka sklepu okazała jednak strażnikom nagranie z monitoringu, na którym wyraźnie widać było, jak ujęty mężczyzna zaczepiał młodą ekspedientkę, a potem - mimo sprzeciwu kobiety - zaczął ją dotykać w miejsca intymne" - podała straż.

Pomimo początkowych wątpliwości i silnych emocji poszkodowana 20-latka zdecydowała się złożyć policjantom doniesienie o napaści, jakiej dopuścił się mężczyzna. Policja przejęła napastnika.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż miejskaPrzemoc wobec kobietPolicja
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