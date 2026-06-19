Praga Południe Miał być ostatni rok na wygnaniu, tułaczka uczniów jeszcze potrwa. "Zwyczajnie nas okłamywano" Dariusz Gałązka |

Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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W Szkole Podstawowej numer 215 przy ulicy Kwatery Głównej na Gocławku uczy się niespełna 600 dzieci. Od grudnia 2024 roku trwa remont starego budynku szkoły i budowa drugiego. Od tamtej pory uczniowie są rozsiani po innych budynkach na terenie dzielnicy. Oni, jak i ich rodzice, zmęczeni przymusową emigracją z nadzieją wyczekują końca inwestycji. Miał on nastąpić wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2026/27. Tak się jednak nie stanie.

Miało być zgodnie z planem

W czerwcu Urząd Dzielnicy Praga Południe w piśmie podpisanym przez wiceburmistrz Barbarę Przybyszewską poinformował rodziców, że z uwagi na niewywiązanie się spółki Stoen Operator z terminu budowy stacji transformatorowej, budynek szkoły nie może być przyłączony do sieci energetycznej. W związku z tym termin zakończenia budowy ulegnie zmianie, a od 1 września 2026 roku uczniowie muszą kontynuować naukę w lokalizacjach zastępczych: w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ulicy Mińskiej (klasy 1-3) i dawnym budynku straży miejskiej przy Kobielskiej (klasy 4-8).

- Jeszcze w marcu tego roku odbyło się spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych, na którym zapewniono, że planowany jest powrót i dzieci będą chodziły na Kwatery Głównej od września. To się przełożyło na rekrutację. Ta informacja spowodowała, że kandydatów, szczególnie tych dzieci do klas sportowych, było dużo więcej niż w zeszłym roku - mówi nam Katarzyna Maranda, mama uczennicy oraz przewodnicząca rady rodziców.

- W kwietniu przyszła taka informacja, że wszystko idzie zgodnie z planem i 1 września przenosimy się na Kwatery Głównej. Nawet dostałam jako przewodnicząca rady rodziców takie jeszcze nieformalne zaproszenie na uroczyste otwarcie, które było planowane gdzieś w okolicach października, tak żeby wszystkiego na raz nie organizować we wrześniu - opowiada pani Katarzyna.

"Dzieci są poganiane, nie mogą zjeść kanapki"

Co prawda uczniowie mają zagwarantowany transport spod remontowanej szkoły do placówek zastępczych, ale autokary odjeżdżają rano o stałej godzinie - 7.15. Jeśli dziecko ma do szkoły np. na 10 i tak musi nim jechać i czekać na lekcje w świetlicy.

- Jeśli choć chwilę spóźni się na podstawiony autobus - to już problem rodziców - rozkłada ręce nasza rozmówczyni. Warto zaznaczyć, że dojazd do szkoły mają zapewniony tylko uczniowie z klas 1-3 na Mińską i czwartoklasiści uczący się przy Kobielskiej. Kiedy w maju odbywały się matury, również w CKU, najmłodsi nie mieli lekcji. Natomiast po uczniów klas czwartych autokar nawet nie wyjechał.

Dużym problemem są dojazdy na szkolny basen. Ten przylega do rozbudowywanej obecnie placówki. Przed remontem uczniowie przechodzili z pływalni na lekcje łącznikiem, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. - Teraz dzieci są poganiane. Nie mogą zjeść kanapki w autokarze czy na basenie. Nie dosuszają się po zajęciach i zimą często chorują - wyjaśnia pani Katarzyna.

Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Urząd wskazuje winnego

Kiedy pytamy o przedłużający się remont w urzędzie dzielnicy, rzecznik południowopraskiego ratusza Andrzej Opala odpowiada nam przeredagowaną treścią dokumentu, który otrzymali kilka dni wcześniej rodzice uczniów. "Z uwagi na niewywiązanie się spółki Stoen Operator z uzgodnionego z odpowiednio dużym wyprzedzeniem terminu budowy stacji transformatorowej, władze dzielnicy Praga-Południe zostały zmuszone do poinformowania rodziców o niemożności przyłączenia rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej do sieci energetycznej w przewidzianym terminie. W efekcie tego opóźni się odbiór całej inwestycji i możliwość udostępnienia szkoły uczniom" - wskazuje Opala.

"Zakładamy, że najpóźniej od drugiego semestru dzieci rozpoczną naukę w wyremontowanym budynku" - dodaje rzecznik urzędu.

Tłumaczenia Stoen Operator

Wywołany do tablicy Stoen Operator tłumaczy, że przyłączenie szkoły wymagało zmian, "które nie wynikały z działań operatora, lecz ze zmieniających się założeń inwestycji". "W trakcie realizacji znacząco zwiększono moc przyłączeniową oraz kilkukrotnie zmieniono lokalizację stacji, co oznaczało konieczność przygotowania nowej dokumentacji i zmiany koncepcji technicznej na bardziej złożoną. Dodatkowo przez wiele miesięcy brakowało uregulowanego prawa do terenu dla infrastruktury, od której zależał docelowy układ zasilania" - czytamy w oświadczeniu dostawcy prądu.

Stoen Operator zapewnia, że w czerwcu dokonał kolejnych uzgodnień z dzielnicowym ratuszem. "Przy zachowaniu przyjętego harmonogramu oraz dalszej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, uruchomienie stacji planowane jest na październik" - zapewnia.

W związku z tym Andrzeja Opalę dopytujemy, dlaczego dzieci mogą wrócić do swojej szkoły dopiero od drugiego semestru, skoro stacja ma być gotowa w październiku?

Przedstawiciel urzędu tłumaczy, że w toku prac podpisano aneks, zgodnie z którym etap projektowy miał zostać zakończony do końca lutego, natomiast załączenie stacji pod napięcie miało nastąpić do końca czerwca. "To pozwoliłoby na przeprowadzkę szkoły w wakacje" - wskazuje Opala.

"19 maja Urząd Dzielnicy Praga-Południe otrzymał nieoczekiwaną informację o przesunięciu terminu dostawy stacji transformatorowej na koniec sierpnia lub początek września 2026 r. Oznacza to, że termin załączenia stacji pod napięcie przez Stoen Operator oraz zawarcie umowy dystrybucyjnej przez klienta przypadnie na październik 2026 r., tj. z opóźnieniem około pięciu miesięcy względem terminu umownego" - wyjaśnia urzędnik.

I dodaje, że szkoła będzie gotowa dopiero po zakończeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, czyli na koniec tego roku.

Lokalizacje dwie, pielęgniarka jedna

W czwartek, 18 czerwca okolice szkoły odwiedził reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. Na jego zdjęciach teren przed szkołą wygląda jak wielki plac budowy. Jest tam ciężki sprzęt, rozkopane podłoże, uwijający się robotnicy. - Przez okna widać niewykończone wnętrza wypełnione rusztowaniami - opisuje.

- Rozumiem, że to duża inwestycja i terminy mogą się wydłużać. Tylko problem polega na tym, że nas zwyczajnie okłamywano, mnóstwo rodziców tych klas pierwszych, ale i tych klas, które teraz są klasami pierwszymi. Rekrutowano dzieci z myślą, że to będzie trwało tylko rok. To nie są dobre warunki. Klasy 1-3 są na Mińskiej, w CKU, gdzie uczą się z dorosłymi ludźmi. Klasy 4-8 są na Kobielskiej, w budynku niedostosowanym tak do końca do potrzeb szkoły, bo nawet boiska własnego nie mają - mówi Katarzyna Maranda.

- My się na te warunki zgodziliśmy, ale one miały być tymczasowe - podkreśla.

W zastępczych budynkach uczniowie mają ograniczony dostęp do biblioteki, psychologa i pedagoga, a także szkolnej pielęgniarki. - Dzieci w dwóch lokalizacjach, pielęgniarka jest jedna, bo tylko tyle zapewniono, więc dwa dni jest w jednej lokalizacji, trzy dni w drugiej, no więc dzieci nie mogą ulegać wypadkom w innych terminach - gorzko podsumowuje pani Katarzyna.

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