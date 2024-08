Kopnął rower, doszło do szarpaniny, twierdził, że jest generałem

Kopnął rower na ścieżce, rowerzysta się wywrócił. Doszło do szarpaniny. Interweniowali strażnicy miejscy. 28-latek "zażądał, by oddali mu honory wojskowe".

Domagał się "honorów"

Przed przyjazdem służb funkcjonariusze opatrzyli otarty łokieć poszkodowanego rowerzysty i opanowali emocje 28-latka. W asyście policji, sprawca uszkodzenia roweru został przewieziony do szpitala na badania. Decyzje, co do ewentualnej kary dla 28-latka należą do policji.