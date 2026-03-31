Kierowca potrącił pracownika drogowego na Trasie Siekierkowskiej

Do zdarzenia doszło na Trasie Siekierkowskiej, na wysokości Alei Wieniawy-Długoszowskiego. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowa Toyota potrąciła mężczyznę wykonującego prace remontowe na jezdni - przekazał podkomisarz Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Zgłoszenie wpłynęło do stołecznej policji o godzinie 20.04.
- Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Kierujący autem został przebadany na obecność alkoholu, był trzeźwy - przekazał podkomisarz Markiewicz.
- Trasa w tym miejscu jest zablokowana na czas trwania dalszych czynności służb - poinformował około godziny 21 policjant. A nasz reporter Mateusz Mżyk pół godziny później dodał: - Trasa Siekierkowska w kierunku Zielonki jest całkowicie zamknięta. Kierowcy, którzy nie zjechali do ronda, utknęli na co najmniej 20 minut. Na miejscu pracuje policja.
