Praga Południe

Dzwony ze spalonej dzwonnicy w rejestrze zabytków

Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz wpisał do rejestru zabytków trzy dzwony należące do parafii Bożego Ciała na Kamionku. XIX-wieczna dzwonnica spłonęła w grudniu ubiegłego roku. Dzwony zostały wtedy uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić.

Ochroną objęte zostały:

  • dzwon brązowy o imieniu Hosanna z XVI w., wykonany przez Jonasa Krampa;
  • dzwon brązowy z 1722 r., przypisywany Ambrożemu Janowi Pattunowi lub Janowi Stanisławowi Tomaszewiczowi;
  • dzwon mały, prawdopodobnie wykonany na początku XX w.

Dzwonnica spłonęła, dzwony nie będą już dzwonić

W kwietniu ubiegłego roku spłonęła XIX-wieczna dzwonnica parafii Bożego Ciała na Kamionku. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe trwa proces 64-latka, oskarżonego o jej podpalenie. Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić.

"Powyższe zagrożenie wskazywało na uzasadnioną obawę zniszczenia lub uszkodzenia zabytków, zatem zasadne było wszczęcie z urzędu postępowania mającego na celu wpisanie do rejestru przedmiotowych dzwonów. Niniejszy wpis do rejestru zabytków ruchomych może zapewnić narzędzia prawne do ochrony przedmiotowych dzwonów i zachowania ich dla przyszłych pokoleń" - uzasadnił konserwator.

Wskazał, że dzwony "wyróżnia wysoka wartość historyczna, związana z dziejami parafii, do których zostały wykonane pierwotnie oraz z postaciami ich fundatorów, a także historią Parafii Bożego Ciała w Warszawie".

Najstarszy pochodzi z XVI wieku

Największy z dzwonów, wykonany przez Jonasa Krampa na zlecenie rodziny von Schönaich do kościoła w Borecznie pochodzi z XVI w. Od XV w. rodzina ta mieszkała na terenie Śląska, jej przedstawiciele uczestniczyli w wojnach polsko-krzyżackich po stronie zakonu, w kolejnych wiekach należeli do pruskiej arystokracji. Linia wygasła na początku XIX w.

Drugi z dzwonów wykonany w XVIII w. jest przykładem fundacji kapłana kościoła unickiego i bazylianina Metrophanesa Żenichowskiego. Przypisywany jest ludwisarzowi Ambrożemu Janowi Pattunowi. Dokumentuje on tradycję kościoła grekokatolickiego i jego związków z kulturą polską.

Trzeci to dzwon mały, z najskromniejszą historią, prawdopodobnie wykonany na początku XX w.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ

