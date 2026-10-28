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Praga Południe

Postanowili zapalić przed siedzibą strażników miejskich. Twierdzili, że to zwykłe papierosy

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Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Postanowili zapalić przed siedzibą strażników miejskich, nie były to zwykłe papierosy
Źródło wideo: Straż Miejska
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska
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Wychodząc ze swojej siedziby strażnicy miejscy poczuli charakterystyczny zapach. Niedaleko, w kłębach dymu, siedziało dwóch młodych mężczyzn. Zapewniali, że to tylko zwykłe papierosy.

Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego, którzy we wtorek wychodzili z siedziby przy ulicy Grochowskiej, tuż przy drzwiach poczuli charakterystyczny zapach marihuany. W pobliżu, na murku, w kłębach dymu, siedziało dwóch młodych mężczyzn.

Zapewniali, że to zwykłe papierosy

"Na widok zbliżających się funkcjonariuszy jeden z nich wyrzucił coś na ziemię i zaczął nerwowo przydeptywać butem. Strażników, którzy zapytali wprost: 'co panowie palą?', zapewniali, że zwykłe papierosy. Ponieważ woń dymu wskazywała na coś innego, funkcjonariusze poprosili ich o okazanie zawartości podręcznych toreb i kieszeni. Wtedy jeden z nich przyznał, że ma przy sobie 'trochę zioła'. Tłumaczył, że wraz z kolegą lubią zapalić sobie przed pójściem na siłownię, bo to dodaje im 'pałera' - opisali w komunikacie stołeczni strażnicy miejscy.

W torbie 19-latka strażnicy znaleźli pojemnik z zielono-brunatnymi grudkami suszu, urządzenie do jego rozdrabniania oraz nabitą, szklaną fifkę. Na miejsce przyjechali policjanci.

Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat więzienia.

Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Marihuanę postanowili zapalić przed siedzibą straży miejskiej
Źródło zdjęcia: Straż Miejska
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPolicjaStraż miejskaMedyczna marihuana
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