Postanowili zapalić przed siedzibą strażników miejskich. Twierdzili, że to zwykłe papierosy
Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego, którzy we wtorek wychodzili z siedziby przy ulicy Grochowskiej, tuż przy drzwiach poczuli charakterystyczny zapach marihuany. W pobliżu, na murku, w kłębach dymu, siedziało dwóch młodych mężczyzn.
Zapewniali, że to zwykłe papierosy
"Na widok zbliżających się funkcjonariuszy jeden z nich wyrzucił coś na ziemię i zaczął nerwowo przydeptywać butem. Strażników, którzy zapytali wprost: 'co panowie palą?', zapewniali, że zwykłe papierosy. Ponieważ woń dymu wskazywała na coś innego, funkcjonariusze poprosili ich o okazanie zawartości podręcznych toreb i kieszeni. Wtedy jeden z nich przyznał, że ma przy sobie 'trochę zioła'. Tłumaczył, że wraz z kolegą lubią zapalić sobie przed pójściem na siłownię, bo to dodaje im 'pałera' - opisali w komunikacie stołeczni strażnicy miejscy.
W torbie 19-latka strażnicy znaleźli pojemnik z zielono-brunatnymi grudkami suszu, urządzenie do jego rozdrabniania oraz nabitą, szklaną fifkę. Na miejsce przyjechali policjanci.
Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat więzienia.