Upadł na przejściu dla pieszych i stracił przytomność

Mężczyzna na przejściu dla pieszych przewrócił się i stracił przytomność. Zareagowali dwaj kierowcy i strażnicy miejscy. Mężczyzna trafił do szpitala.

"Podbiegli do niego dwaj kierowcy, którzy próbowali udzielić pomocy. Do akcji dołączyli strażnicy. Mężczyzna był nieprzytomny. Gdy odzyskał świadomość, był zdezorientowany i nie wiedział, co się stało" - opisała stołeczna straż miejska.